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Студентов и выпускников вузов зазывали на работу

31 Марта 2018, 08:28 | Владивосток

На острове Русском прошел «День карьеры»

30 марта студенты и выпускники приморских вузов посетили «День карьеры» в Дальневосточном федеральном университете. На ярмарке вакансий были представлены вакансии, стажировки и практики от 50 работодателей Приморья.

Для посетителей был организован мастер-класс «Как составить резюме и успешно пройти собеседование», также в программу дня прошел ряд полезных лекций для трудоустройства и построения карьеры, стрессовое собеседование в игрой форме и всё для успешного трудоустройства.


 

Участники «Дня карьеры» лучше узнали об интересующих вакансиях, многие заполнили анкету для дальнейшего трудоустройства. А серьёзно настроенные могли с помощью своего резюме сразу обговорить трудоустройство с работодателем.

Основные посетители – студенты, которые присматриваются «на будущее» и узнают куда могут пойти по профессии. А будущие выпускники вузов настроены серьёзно и хотят знать, что их будет «ждать завтра».


 

HeadHunter, сервис по поиску и подбору персонала открывает секреты в успешном составлении резюме и указывает на ошибки, которые совершают все:

- орфография;

- размытое описание должности;

- искажение данных;

- акцент на обязанностях с прошлого места работы;

- длинное резюме.

 


 

А так же сервис советуют конкретные шаги к поиску работы: определить цель, составить резюме, действовать и подготовиться к собеседованию.

Помните, у вас всё получится, работа по душе найдется для каждого!

Мария КАРАТАЕВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: кадры  агентство  выпускник  ДВФУ  карьера  резюме 



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