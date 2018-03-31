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Студентов и выпускников вузов зазывали на работу
На острове Русском прошел «День карьеры»
30 марта студенты и выпускники приморских вузов посетили «День карьеры» в Дальневосточном федеральном университете. На ярмарке вакансий были представлены вакансии, стажировки и практики от 50 работодателей Приморья.
Для посетителей был организован мастер-класс «Как составить резюме и успешно пройти собеседование», также в программу дня прошел ряд полезных лекций для трудоустройства и построения карьеры, стрессовое собеседование в игрой форме и всё для успешного трудоустройства.
Участники «Дня карьеры» лучше узнали об интересующих вакансиях, многие заполнили анкету для дальнейшего трудоустройства. А серьёзно настроенные могли с помощью своего резюме сразу обговорить трудоустройство с работодателем.
Основные посетители – студенты, которые присматриваются «на будущее» и узнают куда могут пойти по профессии. А будущие выпускники вузов настроены серьёзно и хотят знать, что их будет «ждать завтра».
HeadHunter, сервис по поиску и подбору персонала открывает секреты в успешном составлении резюме и указывает на ошибки, которые совершают все:
- орфография;
- размытое описание должности;
- искажение данных;
- акцент на обязанностях с прошлого места работы;
- длинное резюме.
А так же сервис советуют конкретные шаги к поиску работы: определить цель, составить резюме, действовать и подготовиться к собеседованию.
Помните, у вас всё получится, работа по душе найдется для каждого!
Мария КАРАТАЕВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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