Автобусы Владивостока наводнили волонтеры, собирающие деньги на лечение детей, особенно часто их можно встретить в центре города, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По виду это обычные ребята в форме, с прозрачным ящиком и папкой документов, в которую почти никто не заглядывает, хотя и стоит.

Папка волонтера

По неофициальным правилам в этой папке должны находиться: договор фонда с волонтером, документация фонда, справки о болезни ребенка, разрешение родителя на использование имени ребенка, на которого собираются средства, и другие справки. У волонтера должен быть телефонный номер фонда, по которому можно позвонить и узнать о его работе.

Корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» посчастливилось не только встретить такого добровольца в автобусе, но и пообщаться с его руководством. Как оказалось, во Владивостоке деньги в автобусе в числе других собирает благотворительный фонд «Лучик». Сам фонд зарегистрирован в г. Хабаровске, где проводит такой же сбор средств с мая 2016 года. Добавим, что зарегистрирован он как некоммерческая организация.

По словам руководителя промоотдела в г. Владивостоке Андрея ОВЧИННИКОВА, с документами у них все в порядке, а волонтеры работают на благотворительных началах, и в период сессии их совсем мало, максимум выходит человек 6-7 в день. Ребята, которые хотят поработать, но являются несовершеннолетними, должны принести от родителей письменное соглашение.

«Одновременно с нашей организацией в городе появились волонтеры благотворительного фонда «Капля доброты», они таким же способом, глядя на нас, начали осуществлять сборы», - добавил в разговоре Андрей Овчинников.

Что в коробке для пожертвования

Корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» удалось выступить в качестве волонтера, вакансия была открыта на портале Farpost.Ru. После дня работы стало известно, что доброволец приходит утром, берет коробку, за которую расписывается, а дальше идет на любой маршрут. Принести коробку необходимо вечером, тогда ее вскроют, и волонтер получит свои кровные 10-20% в зависимости от суммы в коробке, и только после этого будет составлен акт приема денег, которые поступят на расчетный счет организации.

Добавим, что волонтеры предлагают пожертвовать деньги на лечение конкретного ребенка, а не оплату их услуг или сбор средств на общий счет фонда. Вряд ли конкретный жертвователь может узнать у фонда про судьбу 100 рублей, которые он опустил в опломбированную коробку.

Финансовые отчеты на сайте организации нельзя назвать конкретными и прозрачными. Все финансовые операции описаны только двумя статьями «собрали» и «отправили», а статьи «на содержание фонда» - нет. Между тем, судя по итогам работы нашего источника, волонтеры собирают около 6-7 тыс. рублей в день. Можно предположить, что за месяц фонд собирает только во Владивостоке от 180 тыс. рублей. При этом, по словам руководителя, у фонда есть не только волонтеры в автобусах, а еще и коробки в торговых центрах, мобильное пожертвование и обычные переводы. И все эти направления дали в декабре в целом 180 тыс. рублей.

Целевые деньги

На вопрос, почему работники фонда выбрали именно такой путь сбора средств, нам ответили, что главное - собрать деньги на лечение ребенка всеми законными путями. В действительности закон не запрещает собирать средства в автобусах. Но сбор по закону должен проходить на добровольных началах, а средства, поступающие на целевой сбор, должны уходить только на конкретную цель.

Несложными действиями в интернете была проверена организация, называющая себя «Капля доброты». Как оказалось, она тоже зарегистрирована как благотворительный фонд в г. Хабаровске, причем на год раньше, чем «Лучик». Но сайта этот фонд не имеет, только страничку в социальной сети «Вконтакте».

Минимум информации о подобных организациях заставляет усомниться, все ли собранные ими средства доходят до тех самых тяжело больных людей, чьи фотографии они широко демонстрируют в автобусах.

По словам начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям краевого департамента здравоохранения Елены ИБРАГИМОВОЙ, по большей части сборы денег в автобусах и ящики пожертвования в магазинах, в особенности на лечение детей, являются мошенничеством. А известные фонды, которые уже несколько лет сотрудничают с администрацией Приморского края, о каждой своей акции сообщают заранее. Также они работают и с конкретными медицинскими учреждениями Приморского края.

Госгарантии для больных детей

«Больных детей в крае достаточно много, однако большой вклад в их лечение вносят федеральные органы власти и федеральные деньги, для детей лечение предоставляется бесплатно. Все эти программы работают не один год. Детям предоставляют высокотехнологическое и специализированное лечение. В 2016 году по программе квоты на высокотехнологическое лечение были выделены для 901 ребенка и для 708 человек по специальным программам. Работа происходит по государственной гарантии, на лечение отправляют и за пределы Приморского края, для этого достаточно выписки из поликлиники, проезд ребенка осуществляется за средства федерального бюджета», - добавила Елена Ибрагимова.

Как пояснили в департаменте, средства из благотворительных фондов берутся на сопровождающего врача, если есть такая необходимость. В большей же массе волонтеры фондов, собирающих средства в автобусах, собирают на лечение в другой стране, это происходит из-за общего мнения, что медицина за рубежом более высокого уровня.

«На самом деле в России и Приморском крае есть высокотехнологичная помощь, и находится она на высоком уровне. Если родители сомневаются в региональной медицине, то для них предоставлен выбор многих медицинских учреждений по всей России. Также после лечения за границей ребенок все равно возвращается в Россию, где встает на учет в медучреждение. И продолжает лечиться уже в отечественных поликлиниках, при этом оборудование, которое применяется во время операции, не отличается от того, которое используется в российских поликлиниках», - заметила Елена Ибрагимова.

Помощь от приморских фондов

По словам специалистов, на этот год квоты на лечение детей никак не уменьшатся, а даже, наоборот, увеличатся. Кроме того, большую поддержку детям в Приморье оказывают такие фонды, как «Владмама» и «Сохрани жизнь». Действуют у нас и представительства федеральных фондов. Например, «Русфонда», именно этот фонд собирает деньги через смс в партнерстве с «Первым каналом». Кстати, деловая газета «Золотой Рог» является партнером «Русфонда» в Приморье.

«Любые благотворительные фонды подлежат регистрации в Министерстве юстиции, в Налоговой службе, Федеральной службе государственной статистики. Причем эта информация должна быть доступной и легко проверяемой. То есть благотворитель, жертвователь должен быть уверен, что его средства пошли не на красивую «обертку», а на реальную помощь. Если же мы с вами говорим о внезапно появившихся фондах, собирающих средства на улицах, то тут все далеко не однозначно. В частности, по моей информации, часть собранных средств идет на оплату работы волонтеров, которые столь активно агитируют за сборы. Волонтеры – это очень важно и нужно, но мы в нашем фонде стараемся сотрудничать с теми, кто разделяет наше убеждение в том, что лучше все собранные средства тратить на оплату нужд наших подопечных. А это дети с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями», - заметила директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана ГОРКОВЕНКО.

По ее словам, она пыталась изучить деятельность фондов, волонтеры которых собирают деньги в автобусах. Как оказалось, большинство из этих фондов – не приморские. Еще один сомнительный вопрос – это отчетность и документооборот, который не смогли предоставить эти некоммерческие организации.

«Наш фонд всегда готов предоставить полную документацию о всех видах и количестве пожертвований, сколько пришло, сколько ушло и на какие цели, а также фото- и видеоотчеты. Такая прозрачность является обязательным условием для любого благотворительного фонда», - отметила Светлана Горковенко.

Последнее время фонд «Сохрани жизнь» расширил область своей работы: если раньше в уставе было прописано только оказание помощи детям с онкогематологическими заболеваниями, то сейчас это еще «дети с другими тяжелыми заболеваниями». Такая поправка стала необходимой в силу того, что в фонд начало поступать большое количество обращений от, скажем так, непрофильных семей. Отказывать в такой ситуации, по мнению руководства фонда, неправильно. Но и помогать они не имели права, чтобы не нарушить устав. Поэтому и пришлось внести в него изменения.

«Конечно, в основном мы работаем с семьями, где дети больны онкологическими и гематологическими заболеваниями, так как наш фонд располагается на базе онкогематологического центра в краевой детской клинической больнице №1, что расположен на Первой Речке, – добавила Светлана Горковенко. - Помощь фонда заключается не только в выделении средств на лечение – в этом пункте основные расходы несет государство. Финансирование нужно только в тех случаях, когда нужно новое лекарство либо проведение анализов, не предусмотренных в программе оказания бесплатной медицинской помощи. Подопечные фонда нуждаются в большом количестве вещей: подгузниках, канцелярии, игрушках – так как мы все же работаем с детьми. Кроме того, регулярно возникает необходимость в оплате перелетов в клиники Москвы и центра России для оперативного или консервативного лечения, съеме жилья».

Судя по общению с представителями некоммерческих организаций, благотворительность сегодня, можно сказать, переживает ренессанс. Простые люди, не скупясь, выкраивают из своих подчас скудных бюджетов средства на помощь детям, которые борются с тяжелыми недугами. Жаль, если не все эти деньги дойдут до адресатов…

КСТАТИ

За представителями фондов следит полиция

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что работу благотворительных фондов «Лучик» и «Капля доброты» уже стали проверять. В особенности проверяется наличие разрешительных документов в организации «Капля доброты».

В УМВД добавили, что филиал фонда «Капля доброты» во Владивостоке оказывает благотворительную помощь лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями и находящимся в трудной жизненной ситуации. Средства для перечисления нуждающимся детям собираются с граждан на улице волонтерами фонда и направляются на счет фонда в г. Хабаровске.

На момент проверки сбор денежных средств осуществлялся в помощь тяжело больным мальчику и девочке со злокачественной опухолью, проживающим в Пожарском районе Приморского края. В целях проверки данного заявления директора филиала фонда во Владивостоке в отдел департамента труда и социального развития Приморского края по Пожарскому муниципальному району направлен запрос о предоставлении сведений на несовершеннолетних детей, нуждающихся в помощи и финансовой поддержке для медицинского лечения. Установлено, что дети, нуждающиеся в финансовой помощи для медицинских операций или дорогостоящего лечения, на учете не состоят.

В прокуратуру Владивостока и Хабаровска направлены информационные письма для инициирования проверки деятельности благотворительного фонда «Капля доброты».

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.