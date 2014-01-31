Соинвестор игорной зоны в Приморье останется под арестом еще на 3 месяца

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до 3 мая срок содержания под стражей главы ООО "Первая игровая компания Востока" Олегу ДРОЗДОВУ, выступающему соинвестором в игорную зону "Приморье".

Ходатайство зашиты об изменении меры пресечения на домашний арест или освобождение под залог удовлетворено не было.

По словам адвоката Дроздова, в настоящее время его подзащитный "по инициативе следствия" переведен в спецблок для особо опасных преступников СИЗО-1.

Уголовное дело в отношении Олега Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В рамках дела ему предъявлены обвинения. 25 октября 2013 года по решению суда фигурант был взят под стражу.

Дроздову инкриминируются злоупотребления при строительстве объектов саммита АТЭС, в частности полигона ТБО.

В то же время защита не исключает, что уголовное дело может быть косвенно связано с реализацией проекта игорной зоны "Приморье".

ООО "Первая игровая компания Востока" выступило партнером по сделке с компаниями Summit Ascent Holdings, Melco и Elegant City. Сделка подразумевает вложение более $700 млн в интегрированную развлекательную зону "Приморье". Соглашение об инвестициях было подписано сторонами на Дальневосточном инвестиционном конгрессе 6 сентября 2013 года во Владивостоке

Пресс-служба УФСБ по Приморью в начале ноября 2013 года сообщила, что Олег Дроздов подозревается еще в ряде преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство объектов к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.