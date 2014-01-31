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Соинвестор игорной зоны в Приморье останется под арестом еще на 3 месяца
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до 3 мая срок содержания под стражей главы ООО "Первая игровая компания Востока" Олегу ДРОЗДОВУ, выступающему соинвестором в игорную зону "Приморье".
Ходатайство зашиты об изменении меры пресечения на домашний арест или освобождение под залог удовлетворено не было.
По словам адвоката Дроздова, в настоящее время его подзащитный "по инициативе следствия" переведен в спецблок для особо опасных преступников СИЗО-1.
Уголовное дело в отношении Олега Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В рамках дела ему предъявлены обвинения. 25 октября 2013 года по решению суда фигурант был взят под стражу.
Дроздову инкриминируются злоупотребления при строительстве объектов саммита АТЭС, в частности полигона ТБО.
В то же время защита не исключает, что уголовное дело может быть косвенно связано с реализацией проекта игорной зоны "Приморье".
ООО "Первая игровая компания Востока" выступило партнером по сделке с компаниями Summit Ascent Holdings, Melco и Elegant City. Сделка подразумевает вложение более $700 млн в интегрированную развлекательную зону "Приморье". Соглашение об инвестициях было подписано сторонами на Дальневосточном инвестиционном конгрессе 6 сентября 2013 года во Владивостоке
Пресс-служба УФСБ по Приморью в начале ноября 2013 года сообщила, что Олег Дроздов подозревается еще в ряде преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство объектов к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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На самом деле Дроздова закрыли для отжима его доли в игровой зоне. Занимается этим ФСБ. В этом отжиме используются абсолютно все методы. Для простых смертных, которые не в курсе происходящего, он-обычный ворюга, коррупционер и мошенник . Первое-это конечно компроментация , потом "посадка" в СИЗО , потом "давление" по всем фронтам-личным, семейным итд. Из его жены сделали недалёкую дурочку, воровку и дешевую коррупционерку. Так что будем наблюдать развитие событий дальнейшее. Отдаст игровую зону(в смысле свою долю) - отпустят. Ну а не отдаст- кто его знает. ФСБшники непредсказуемы, но то, что большие деньги перегрызут глотку любому-думаю, что это сейчас ни для кого не секрет.