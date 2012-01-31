Во Владивостоке продолжается строительство собора

Православный крест будет установлен на территории будущего Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Сейчас на объекте выполнены работы по выносу транзитных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения. Завершены работы по устройству 168 буронабивных свай, уложен бетон. Выполняются работы по устройству ростверков. Собор высотой 69 метров будет построен в классическом стиле православной храмовой архитектуры и станет самым высоким зданием в центре города.

«Золотой Рог».