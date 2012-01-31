Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Во Владивостоке продолжается строительство собора
31 Января 2012, 14:48 | Владивосток
Православный крест будет установлен на территории будущего Спасо-Преображенского кафедрального собора.
Сейчас на объекте выполнены работы по выносу транзитных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения. Завершены работы по устройству 168 буронабивных свай, уложен бетон. Выполняются работы по устройству ростверков. Собор высотой 69 метров будет построен в классическом стиле православной храмовой архитектуры и станет самым высоким зданием в центре города.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
Теги:
Новости тематики
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Парк Минного городка во Владивостоке обречен на прозябание
- Работы по строительству водовода на остров Русский вышли на финальный этап
- Владивосток поставили в пример другим городам России
- Московские строители метро реконструируют тоннель во Владивостоке
- Обманутые дольщики дома "на костях" во Владивостоке устроили акцию протеста
- Стройка у дома Элеоноры Прей во Владивостоке угрожает жизни людей
- Минобороны не дает построить дорогу на острове Русском
- Во Владивостокский цирк можно будет попасть прямо с набережной Цесаревича
Новости раздела
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Что теперь будет с рублем?
Loading...