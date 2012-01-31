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Школа биомедицины ДВФУ открыла двери

31 Января 2012, 14:21 | Владивосток

Интерес к пищевым и медицинским технологиям среди абитуриентов растет. Специальности, связанные с медицинскими и пищевыми технологиями востребованы на рынке труда во все времена. Именно поэтому не иссякает к ним интерес и у абитуриентов. Это еще раз доказал День открытых дверей, который прошел в Школе биомедицины ДВФУ 29 января.

- Школа биомедицины уникальна в первую очередь тем, что по целому ряду направлений у нас нет конкурентов на всем Дальнем Востоке, - считает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Школы биомедицины, профессор, доктор биологических наук Татьяна КАЛЕНИК. – У нас есть пищевые, биоинженерные и биомедицинские направления, и спектр направлений подготовки мы планируем расширять.

Выбрать абитуриентам действительно есть из чего. В Школе четыре основных направления подготовки: биотехнические системы и технологии, пищевая биотехнология, продукты питания из растительного сырья, технология продукции и организация общественного питания.

В каждом из направлений есть несколько профилей: биомедицинские информационные системы, технология бродильных производств и виноделие, технология организации ресторанного дела, технология организации специальных видов питания, технология мясных, рыбных, молочных продуктов и т. д. Выпускники школы получают квалификации инженера, технолога, что позволяет им в последующем занимать должности от менеджера до руководителя производства.

В Школе идет активная работа по открытию новых биомедицинских направлений подготовки.

Для поступления в Школу биомедицины абитуриенты должны иметь результаты ЕГЭ по химии, физике (в зависимости от выбранного профиля обучения), русскому языку и математике. В Школе биомедицины открыта Малая академия по подготовке к ЕГЭ, в которой лучшие преподаватели ДВФУ готовят абитуриентов к сдаче ЕГЭ по химии, физике, русскому языку и математике. Дополнительно с ребятами работает педагог-психолог. Обучение в Малой академии Школы биомедицины – бесплатное.

Кстати, как говорят сами абитуриенты, такая предварительная подготовка для них очень привлекательна. По словам абитуриента Виталия ИВАНЧЕНКО, он уже определился с выбором ЕГЭ – решил сдавать физику и химию. Поэтому дополнительная подготовка по этим направлениям будет весьма кстати.

Интерес абитуриентов к Школе биомедицины обусловлен актуальностью медицинских и пищевых технологий в современном мире и востребованностью специалистов. Так, абитуриент Дмитрий КОЗЛОВ уже в процессе обучения планирует заняться исследованиями по разработке функциональных напитков как альтернативных энергетическим.

Как говорит мама десятиклассницы Ольги БАРАНОВОЙ, ее дочь всегда хотела связать свою будущую профессию с медициной. До поступления еще полтора года, но с выбором вуза они уже определились – ведь после переезда ДВФУ на о. Русский учебно-научный комплекс биомедицины будет включать в себя не только Школу биомедицины со всеми направлениями подготовки и научной деятельности, но и клинику высокотехнологичной медицины, медицинский центр обслуживания студентов, преподавателей и сотрудников университета, лаборатории. Это то место, где студент сможет получить самые современные компетенции и состояться профессионально.

Елена ЛЕНСКАЯ, «Золотой Рог».

Автор: Елена Ленская
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