Я обещаю вам Мир вашей мечты!

Вам плохо, ваше тело ломит, безумно болит голова, весь мир кажется одной большой помойной ямой. Вас не понимают, вам не дают проявить себя, плохо кормят и поят, всюду окружают бездари и лентяи. В космос запускают других, не в вашу честь устраивают балы и приемы, десяток лет не повышают зарплату, встречные генералы не отдают честь. Вы понимаете, что надо что-то делать, что-то изменить, но не можете или не хотите…

И в эти печальные моменты вспоминаются горы тех обещаний, которые сыпались на нашу больную голову со всех сторон, начиная с детского сада. Про недоданную когда-то коняжку - качалку или заводную «бибику» с ключиком, кресло руководителя, ведущую роль, прекрасную принцессу или принца, мраморный дворец, коммунизм и прочее.

И разве не обидно, что все это обещанное ни через три года, ни через тридцать так и не появилось, а то, что появилось, оказалось совсем не тем, на что были надежды!

Так вот, все это дело поправимое! Не те вы слушали обещания и не от тех людей! Послушайте лучше то, что скажу вам я.

Я обещаю, что буквально завтра, если уже не сегодня, через час, все в корне изменится, и все недоданные вам судьбой «пряники» появятся и добавятся. Прекрасного качества, от лучших производителей, там, где желаете и с кем угодно, в лучшем виде…

У вас рассосутся коллоидные рубцы, вырастут потерянные и недостающие части, заработает иммунитет, возникнут чудовищные сила и здоровье, наступит полное бессмертие!

Особую радость вам принесут деньги. Они придут просто в огромных количествах за просиживание штанов на работе! Неплохо, если их будут выдавать вам даже за отдых! Ведь он иногда так утомляет… В любой валюте, в золотых слитках, наличными, в пластиковых карточках, монетами по копеечке… Будете богаты, как Крез.

Отдыхать будете постоянно. На лучших курортах, в многозвездных отелях, с кем хочется и как хочется. С цыганами и медведями, тайским массажем и под пальмой, балетом и оперой, в джунглях и пустынях, во льдах и в теплой водичке среди кораллов. Я обязательно отменю ежегодные отпуска и введу ежемесячные! А между ними сохраню любимые нами праздничные и выходные дни!

Любые коммунальные платежи превратятся для вас в жалкое недоразумение. Наоборот, счетчики закрутятся в обратную сторону, и уже не вы им, а они будут должны платить…

Огромные залы, палаты и терема ваших небоскребов будут убирать сотни самовоспроизводящихся и самозарядных роботов. В ваших садах будут расти яблоки на снегу, бананы на грядках… самых огромных размеров.

Я не могу тонко и непринужденно описать те ароматы и органолептику продуктов, то разнообразие яств и пития, которое будет проламывать ваши дубовые столы. Но еда будет всегда, и никакое количество гостей не в состоянии будет исчерпать до дна вашу «скатерть-самобранку»! Или, ну их гостей – надоели!

Вы желаете ребенка, котенка, слоненка, ядовитого африканского паучка? Будут! Сколько попросите, с какими хотите носиками, лапками, ушками и хоботками!

Придет недоданная в прошлом слава! На груди или на двух ровными рядами выстроятся ордена и медали – наши и заграничные. По углам сможете расставить знамена и вымпелы, на тумбах и в шкафах – кубки, на стенах – вывесить грамоты и благодарности, фотографии великих людей, пожимающих ваши руки и ласково целующие, десятки ваших портретов, написанные кистями великих художников прошлого! В кладовках можно будет пристроить многочисленные нераспакованные подарки, кипы писем и телеграмм от фанатов, на дисках в записях – стихи, песни и прочие звуковые и видеотворения – понятно в чью честь.

Если вас кто-то раньше не любил и не дружил, он серьезно пожалеет, раскается – полюбит и задружит. А кто это делал не так, как желалось, станет делать это так, как надо! Всякие гады попросят прощенья, смоют прежние обиды своей поганой кровью, перекуются в ангелов…

Граждане! Господа! Братья и Сестры! Я не прошусь на место президента, монарха или духовного вождя, но я все это для вас сделаю! Есть только одно маленькое архимедово условие – дайте мне точку опоры! И тогда я переверну этот несовершенный мир и на его месте разверну другой… мир Вашей мечты!

Виктор Кудинов, «Золотой Рог».