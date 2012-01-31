Водный кризис Владивостоку не грозит

Несмотря на отсутствие снега на юге Приморья, количество воды в водохранилищах не вызывает никаких опасений у специалистов «Приморского водоканала». Оно соответствует норме для этого времени года, а в Артемовском гидроузле даже несколько превышает установленные показатели.

Как сообщили «ЗР» в КГУП «Приморский водоканал», основной поставщик воды - водохранилище Артемовского гидроузла в настоящее время заполнено на 89%. Наполовину заполнены водохранилища Богатинского и Пионерского гидроузлов.

Традиционно основные снегопады на юге Приморья приходятся на февраль и март. Поздний снег для водохранилищ даже лучше - к моменту таяния он не успевает выветриться. Как заверили в «Примводоканале», в последние годы благодаря администрации края на предприятии многое сделано для повышения надежности водоснабжения. После засухи 2004 года введены в эксплуатацию два подрусловых водозабора – Шкотовский и Штыковский. В этом году будет введено в эксплуатацию Пушкинское месторождение подземных вод - надежный поставщик воды, не зависящий от капризов погоды.

Светлана СМИРНОВА, "Золотой Рог".