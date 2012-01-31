www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.54 р. 100 JPY: 57.08 р.
EUR: 73.56 р. 10 CNY: 92.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Проект «Наш город»
Распечатать

Приморские подсудимые получат двухместные камеры

31 Января 2012, 13:30 | Владивосток

Приморские подследственные будут содержаться в двух- и четырехместных камерах, оснащенных санузлом, телевизором и холодильником. Такие условия создаются, чтобы Россия соответствовала современным международным стандартам.

Первый современный следственный изолятор откроют, причем совсем скоро, в Уссурийске.

- СИЗО в Уссурийске примерно на 500 мест практически готов. Он построен по последнему слову. В нем предусмотрены не только бытовые удобства, но и укрепление безопасности. Например, установлены видеокамеры, - рассказал на пресс-конференции начальник ГУ ФСИН по Приморскому краю Федор КРЕНСЛЕР. - За счет Уссурийского СИЗО мы снимем напряженность во Владивостокском изоляторе №1.

В краевом центре Приморья будет построен новый следственный изолятор. Администрация Владивостока предложила построить СИЗО на ул. Снеговой, 68. Сейчас идет сбор документов для оформления земельного участка.

– Правда, нам больше понравился соседний участок. На нем находится заброшенная воинская часть. Главное, что там уже есть здание котельной, подъездные железнодорожные пути и другая инфраструктура. Мы с военными начали переговоры. Первая реакция положительная. Если они дадут добро, то дело пойдет, - пояснил заместитель начальника ГУФСИН по Приморскому краю Юрий НАГАЙСКИЙ.

Новый СИЗО обойдется примерно в 1 млрд рублей. Деньги выделит Москва. Причем с готовностью. Федеральное руководство само торопит своих приморских подчиненных.

Досье «ЗР»

В составе ГУФСИН России по Приморскому краю – 25 подразделений. В том числе 20 исправительных колоний: 1 – особого режима, 5 – строгого, 4 – общего режима (из них 1 – женская), 1 воспитательная колония, 4 колонии-поселения и 3 следственных изоляторов. В исправительных учреждениях края содержится более 18 тыс. человек, на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоят еще около 11,4 тыс. человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Численность сотрудников, включая вольнонаемный состав, составляет более 6,5 тыс. человек.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».

Автор: Олег Жунусов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru