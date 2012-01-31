Приморские подсудимые получат двухместные камеры

Приморские подследственные будут содержаться в двух- и четырехместных камерах, оснащенных санузлом, телевизором и холодильником. Такие условия создаются, чтобы Россия соответствовала современным международным стандартам.

Первый современный следственный изолятор откроют, причем совсем скоро, в Уссурийске.

- СИЗО в Уссурийске примерно на 500 мест практически готов. Он построен по последнему слову. В нем предусмотрены не только бытовые удобства, но и укрепление безопасности. Например, установлены видеокамеры, - рассказал на пресс-конференции начальник ГУ ФСИН по Приморскому краю Федор КРЕНСЛЕР. - За счет Уссурийского СИЗО мы снимем напряженность во Владивостокском изоляторе №1.

В краевом центре Приморья будет построен новый следственный изолятор. Администрация Владивостока предложила построить СИЗО на ул. Снеговой, 68. Сейчас идет сбор документов для оформления земельного участка.

– Правда, нам больше понравился соседний участок. На нем находится заброшенная воинская часть. Главное, что там уже есть здание котельной, подъездные железнодорожные пути и другая инфраструктура. Мы с военными начали переговоры. Первая реакция положительная. Если они дадут добро, то дело пойдет, - пояснил заместитель начальника ГУФСИН по Приморскому краю Юрий НАГАЙСКИЙ.

Новый СИЗО обойдется примерно в 1 млрд рублей. Деньги выделит Москва. Причем с готовностью. Федеральное руководство само торопит своих приморских подчиненных.

Досье «ЗР»

В составе ГУФСИН России по Приморскому краю – 25 подразделений. В том числе 20 исправительных колоний: 1 – особого режима, 5 – строгого, 4 – общего режима (из них 1 – женская), 1 воспитательная колония, 4 колонии-поселения и 3 следственных изоляторов. В исправительных учреждениях края содержится более 18 тыс. человек, на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоят еще около 11,4 тыс. человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Численность сотрудников, включая вольнонаемный состав, составляет более 6,5 тыс. человек.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».