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Новоселья под занавес уходящего года состоялись во Владивостоке
Вот и подошел к концу 2015-й. Для Владивостока он стал юбилейным: в июле город отметил 155-летие со дня основания. Весомым подарком горожанам к Дню города стали две объездные дороги (еще одна, третья по счету, была сдана в конце ноября) и первый участок «Берега здоровья», о чем деловая газета «Золотой Рог» уже неоднократно писала.
А теперь отметим три наиболее заметных события, свершившихся под занавес уходящего года.
42 семьи, проживающие в ветхих, подлежащих сносу бараках, сегодня пакуют вещи, готовясь справить новоселье в новых, благоустроенных квартирах.
Трехэтажный жилой дом на улице Карла Маркса, 39 в поселке Трудовое возвели всего за год. Он стал четвертым многоквартирным домом, построенным по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» на 2014-2018 годы. Первые три дома на 84 квартиры были сданы в декабре прошлого года здесь же, неподалеку.
Большой популярностью у жителей краевого центра пользуются муниципальные многофункциональные центры «Мои документы». Первый из них был открыт в ноябре прошлого года по ул. Верхнепортовой, 76а. Сегодня во Владивостоке насчитывается уже шесть таких МФЦ.
Шестое по счету отделение «единого окна», которое помогает горожанам получить большой перечень важных документов в одном месте, открыто 21 декабря по адресу: ул. Адмирала Невельского, 13.
Чтобы открыть этот МФЦ, городские власти подобрали наиболее удобное для посещения жителями 64-го и 71-го микрорайонов помещение. Затем здесь провели масштабный капремонт: установили новые перегородки, пластиковые окна, поменяли инженерные сети, выполнили отделку, заново перекрыли кровлю, смонтировали современное оборудование.
В настоящее время здесь, по примеру всех остальных муниципальных МФЦ, обустроены удобные места для ожидания, электронная очередь, пандусы, детский уголок и т.д. Имеется даже доступ к Интернету.
Напомним, что еще чуть больше года назад прием и выдача документов, исходя из их принадлежности к тому или иному ведомству, производилась во многих разных инстанциях: Росреестре, Пенсионном фонде, Соцстрахе, в налоговых инспекциях, паспортных столах, ЗАГСах и т.д. Сейчас все эти услуги можно быстро и качественно получить в режиме «одного окна».
В течение уходящего года в муниципальные отделения МФЦ для оформления и получения необходимых документов обратились 200 тысяч человек, то есть практически каждый второй взрослый житель Владивостока.
А 24 декабря распахнул свои двери для 230 малышей трехэтажный детский сад-ясли «Стрекоза» в Советском районе Владивостока.
Сад-ясли возведен на улице Маковского, 201 с нуля. В трехэтажном здании разместились просторные игровые комнаты, спальни, санузлы, раздевалки, музыкальный и спортивный залы, бассейн. Помещения оснащены удобной детской мебелью, закуплены новые игрушки. В пищеблоке смонтировано самое современное оборудование. Территория дошкольного учреждения полностью благоустроена.
Напомним, за последние годы по программе главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА по расширению сети дошкольных учреждений сданы 20 детских садов с общим количеством 2875 мест. Садик на Маковского стал двадцать первым.
Дошкольные учреждения были построены с нуля, либо здания возвращены в муниципальную собственность и реконструированы. Так, детские сады появились на улицах Вилкова, Сахалинской, Некрасовской, Узбекской, Нейбута, Русской, Пихтовой, Магнитогорской, в Снеговой Пади и других районах. Совсем недавно свои двери распахнул детский сад по улице Ковальчука, 26.
На днях завершено строительство детского сада по ул. Терешковой, 5а в Первомайском районе города. Продолжаются строительство и реконструкция детских садов на Интернациональной, 50 и Порт-Артурской, 68. Кроме того, в действующих учреждениях дошкольного образования было дополнительно создано 5 527 мест, что равносильно открытию еще 36 типовых детских садов.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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