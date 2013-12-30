Опрос "Золотого Рога": А вы выросли в 2013 году?

В уходящем году развитие российской экономики практически остановилось. Однако нашу жизнь в 2013-м определяли не только показатели роста ВВП. Да, наверняка не все получилось, как хотелось, но у каждого у нас были свои большие и маленькие достижения и победы - в компании, на рабоечем месте, в семье и, как говорится, на личном фронте. Поэтому в этом году, в традиционном новогоднем опросе, "Золотой Рог" решил узнать у своих читателей и партнеров: А вы выросли в 2013 году? Ответы читайте в сегодняшнем номере:

Виктор МАРЧЕНКО, председатель cовета директоров Группы компаний "Зеленые листья", член Общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край, член Совета приморского регионального отделения ОПОРЫ России:

- Для меня 2013 год - это безусловно продуктивный год. За этот год компания "Зеленые листья" достигла больших результатов. Проект "Инновационный агрокомплекс "Зеленые листья" вышел на новый этап реализации, и работа, проведенная в 2013 году в этом направлении, дала положительные результаты. Закончена работа над бизнес-планом и финансовой моделью агрокомплекса, документы проходят экспертизу во Внешэкономбанке. Также проект принят к сопровождению Автономной некоммерческой организацией "Агентство Стратегических инициатив по продвижению новых проектов". В результате этого проект получит методологическую и информационную поддержку, возможность получения экспертных заключений.

Инновационная технология тиндализации молока, разработанная технологами компании и уже знакомая многим жителям края, получила еще один международный патент - Южной Кореи.

Что касается области строительных технологий, то на нашем Комбинате строительных материалов, мы приступили к внедрению инноваций, способствующих повышению качества строящегося жилья и снижению его себестоимости.

В течение всего года велась продуктивная работа в Общественном экспертном совете по привлечению инвестиций в Приморский край. И за этот год стало очевидно, что эта работа приносит результаты.

В следующем году мы продолжим наращивать производство и выпускать новые экологически чистые продукты питания, продолжится работа в области разработки инновационных технологий, и конечно, работа над реализацией инвестиционного проекта "Инновационный агрокомплекс "Зеленые листья", основная цель которого - улучшение продовольственной безопасности, а также повышение продуктивности сельского хозяйства Приморского края в целом.

Дмитрий ШИНКАРЕНКО, генеральный директор ОАО «Владхлеб»:

- Этот год был очень важным и значимым для «Владхлеба». Во-первых, мы отпраздновали свой 110-летний юбилей. Во-вторых, на заводе произошел (и до сих пор происходит) ряд больших изменений, связанных с общим ребрендингом компании.

Компания меняется по разным направлениям, идя в ногу со временем и становясь ближе к покупателю. Это новая стратегия ассортимента, структурированная и понятная для покупателя. Соответственно, продукция, собранная в линейки, меняет также свою упаковку. Упаковка становится ярче, привлекательнее для потребителя, вдобавок ко всему на ней еще появляется полезная информация о конкретном продукте. Также сейчас продолжается модернизация производства. Мы вкладываем большие деньги для поддержки и улучшения качества продукции.

В планах компании на следующий год - не останавливаться на достигнутых успехах, продолжая расширять ассортимент и предлагать полезную и здоровую продукцию, отвечающую современным запросам общества.

Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон":

- Считаю, что вырос: и в карьерном отношении, и в плане личного опыта. В 2013 году я вступил в должность директора Дальневосточного филиала компании "МегаФон". Это серьезный жизненный вызов - новый уровень ответственности, новый регион.

Наш филиал действует на территории всего Дальнего Востока и Восточной Сибири, а это практически половина нашей страны. Руководить им - большая, напряженная, но очень интересная работа.

Алексей РАЧЕНКОВ, президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморского края:

- Год был достаточно сложным для фермеров, поля местами были подтоплены, что принесло хозяйствам немалый ущерб. Но вместе с тем сработали в большинстве своем неплохо. В связи с тем, что на рынке возник дефицит некоторых продуктов, цена на эти продукты изменилась в пользу фермеров. Несмотря на то что реализован был в целом меньший объем продукции, сумма вырученных денег была эквивалентна прошлому году.

Как известно, работа на земле, - это не занятость как таковая, а образ жизни. И уходящий год стал тем этапом, который продвинул Приморский край вперед в развитии малых форм хозяйствования.

Дмитрий ГЕРМАН, генеральный директор ЗАО «ЛАНИТ ДВ»:

- Для нас рост в 2013 году был качественным и количественным. Появились новые компетенции в реализации сложных комплексных задач. Увеличили количество реализованных проектов, таких как: проектирование СКС, ЛВС и системы электроснабжения рабочих мест кампуса ДВФУ на о. Русском; монтаж слаботочных систем в Океанариуме; создание инфраструктуры в 87 лечебно-профилактических учреждениях края; участие в проектах, связанных с развитием автомобильной промышленности; участие в развитии проекта по строительству и оснащению сети МФЦ и многое другое.

Личная победа - получение степени доктора делового администрирования РАН ХиГС при Президенте Российской Федерации.

Ксения НЕСТЕРЕНКО, директор филиала HeadHunter Дальний Восток:

- Для нашего филиала 2013 год был успешным: увеличилось число наших клиентов – как соискателей, так и работодателей – во всех регионах Дальнего Востока, больше людей стали посещать наш сайт, чтобы найти работу или новых сотрудников. По сравнению с 2012 годом количество вакансий на сайте увеличилось в два раза, а количество резюме – в три раза. Уходящий год запомнился нам интересными мероприятиями по теме HR. Мастер-классы для работодателей Дальнего Востока провели наши коллеги из Ярославля и Ростова-на-Дону. Они привозили кейсы и презентации, касающиеся тенденций на рынке труда, привлечения талантливых специалистов, новых технологий в подборе персонала. Приятно, что наша компания приобщилась к значимым в регионе событиям, например таким, как «Нефть и газ Сахалина 2013». Из важных внутрикорпоративных событий – переезд в просторный и уютный офис и появление новых сотрудников.

Артур ВДОВЕНКО, коммерческий директор Транспортно-экспедиторской компании «Про-Лог»:

- Уходящий год для меня ознаменовался работой над новыми проектами и укреплением отношений с партнерами. Наша компания открыла представительства в Москве и Новосибирске, и нам с коллегами предстояло настроить работу данных подразделений. Предстояло решить непростые задачи: найти и обучить кадры, донести до них корпоративные ценности, рассказать о нюансах работы, решить массу технических вопросов… При этом большая часть работы осуществлялась дистанционно.

Новый, 2014-й, год выдвигает и новые задачи, будем продолжать расти вместе с компанией, географией ее присутствия, радовать спектром логистических услуг и уровнем их реализации.

Наталья ГУЛЕВСКАЯ, управляющий Владивостокским филиалом ЗАО КБ «КЕДР»:

- С 1 сентября 2013 года по состоянию на 1 декабря 2013 года капитал банка «КЕДР» возрос на 12,4 млн рублей, прирост активов банка составил более 160 млн рублей. Сохранен запас прочности, который подтверждают показатели нормативов достаточности капитала и ликвидности банка «КЕДР», значение которых существенно выше минимальных значений, установленных требованиями Банка России. Развитие банка «КЕДР» связано с участием в реализации федеральных программ и дальнейшим укрупнением путем увеличения капитала.

В 2013 году банк «КЕДР» рос сам и как спонсор помогал расти и достигать отличных результатов хоккейному клубу «Сокол», выступающему в Высшей хоккейной лиге, расти и развиваться ребятам из Железногорского детского дома - Банк «КЕДР» участвует в организации поездки группы ребят из детского дома на Паралимпийские игры в Сочи в марте 2014-го года.

Алексей СОЛОДУШКО, региональный директор операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала ОАО «Промсвязьбанк»:

- Выросли. В прямом и переносном смысле. Количественно и качественно. Ну а если говорить о работе, то, конечно, мы увеличили объемы нашего бизнеса, конечно, было много интересных проектов, конечно, мы заработали ощутимую прибыль (и даже больше того, что планировали). Но самое главное – это то, что мы как команда очень выросли профессионально, стали интереснее, мыслим и движемся в одном направлении.

Елена АНТОНЧЕНКО, директор КПК «Восточный Фонд Сбережений»:

- Так уж устроено, что у человека, скопившего некую сумму денег, возникает вопрос: как их сохранить, а еще лучше - приумножить. Именно сохранением и приумножением ваших сбережений занимается кредитный потребительский кооператив «Восточный Фонд Сбережений», которым я руковожу. К нам приходят люди совершенно разных возрастных категорий. Одни откладывают деньги, чтобы помочь детям и внукам. Другие собирают средства на приобретение жилья. Кто-то рассчитывает на прибыль в виде процентов по договору, которые являются существенной прибавкой к пенсии или заработной плате.

Уходящий 2013 год был очень удачным для нашего кооператива. Мы успешно прошли серьезную проверку саморегулируемой организации. Были введены новые сберегательные программы, дающие очень большие возможности для разных категорий клиентов. Программы со страховыми гарантиями, возможностью пополнения и частичного снятия средств, предусматривающие ежемесячную капитализацию дохода. В 2014 году планируется открытие новых офисов кооператива в Находке и Уссурийске.

Игорь ЕГОРОВ, директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири:

- Телеком-отрасль всегда отличалась своей динамичностью, и этот год не стал исключением. Для компании МТС это был год масштабного запуска сети LTE в ключевых регионах России, в том числе и на Дальнем Востоке. На Востоке России мы запустили сеть четвертого поколения сразу в трех регионах - Амурской области, Хабаровском и Забайкальском краях, что послужит прочной основой для развития в дальнейшем самых инновационных и передовых сервисов в сфере передачи данных. Конечно, от руководителя подобная динамика требует все большей концентрации, скорости в принятии решений, умения анализировать все большие объемы информации и учитывать все большее количество факторов при ведении бизнеса. Поэтому мне такая активная и масштабная реализация инновационных решений МТС позволила выйти на новый уровень развития бизнес-компетенций.

С точки зрения личностного роста этот год дал мне новый опыт работы в финансовой и банковской сфере. МТС сейчас проходит активный процесс интеграции с МТС-банком: внедряются новые финансовые продукты и услуги, розничная сеть МТС активно развивается как универсальная точка входа, где каждый сможет получить комплекс услуг в телеком- и финансовой сфере. Я уверен, что в дальнейшем мы увидим совершенно новый формат развития сотового ритейла.

Ну и в этом году я впервые попробовал заняться дайвингом, оказалось, это крайне увлекательное занятие.

Галина ПОПОВА, директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум»:

- 2013 год для меня и моих окружающих был годом перемен: в судьбах очень многих людей вокруг произошли значительные изменения в жизни. Если говорить о том, в чем заключался мой рост, то я, безусловно, приросла в этом году друзьями. Есть такая аксиома, что настоящих друзей можно приобрести только в молодом возрасте. Мой жизненный опыт доказывает обратное: близких по духу людей можно встретить в любом возрасте, и очень часто друзьями становятся партнеры и клиенты. В этом году я особенно остро почувствовала, что друзья - это мой главный капитал. Они всегда помогут, поддержат, развеселят.

Если говорить про компанию, то мы приросли новыми клиентами, интересными проектами и перспективными сотрудниками - в нашу команду влились очень яркие личности.

Очень большим событием для меня стали профессиональные успехи сына. Достижения детей - это и наши достижения, поэтому смена сыном места работы и жительства стала для меня очень значимым событием.

Виталий ВЕРКЕЕНКО, президент Технохолдинга «СУМОТОРИ»:

- Для технохолдинга 2013 год был насыщенным и интересным. Мы выросли, если не в выручке, то в бизнес-процессах, серьезно продвинулись в своих проектах - спортивном «Приморском Кольце», строительном JCB, а также в автомобильных.

Для меня лично этот год ознаменовался еще и активным участием в жизни края. Я работал в Общественном экспертном совете, Общественном совете при УВД ПК и Совете по транспортной политике. И в этом я тоже вижу некий рост. Многочисленные круглые столы и рабочие встречи с предпринимателями и госслужащими позволили мне собрать мозаику происходящих в стране и Приморье процессов в единое целое и сформировать свое видение перспектив развития края, бизнеса и политики.

Галина ШКАРУПА, генеральный директор компании «Восток-ИнвестСталь»:

- Уходящий год был очень непростым и для меня, и для моей компании. Январь - диагноз. Поддержка семьи и друзей. Решение. Февраль - операция. Все хорошо, поправляемся! Март - продажи незначительные, рынок стоит. 3 месяца «проговорили», пора и за работу! Сокращение штата. Некий шок в компании: как и что дальше?! Но оставшиеся сотрудники молодцы! В результате за этот год мы выросли - терпением, усердием и трудолюбием. Наша «чувствительность» друг к другу возросла в разы. Поняли, что трудности надо переводить в задачи и решать их, а не заниматься поиском объяснений, почему план не выполнен. Наш рост - в осознании того, что внутри компании мы должны сохранять и приумножать ресурсы, позволяющие нам добиваться нужных результатов. Будем продолжать это делать и в следующем году.

Виктор СУХАНОВ, генеральный директор ООО «Прима Медиа»:

- Как говорится, расти ввысь мне уже некуда, все-таки 40 лет, поэтому остается только вширь :) Если же серьезно, то мне приятно, что я продолжаю свои занятия боксом. Мой тренер говорит, что я не совсем безнадежен. Приятно и то, что мне удалось существенно улучшить жилищные условия моей семьи. Теперь мы живем в загородном доме. Я очень рад, что моя жена теперь занимается собственным бизнесом, а наш сын успешно играет в КВН.

Обстоятельства сложились так, что мы активно стали заниматься общественной деятельностью - в этом году я стал членом Совета приморского отделения «ОПОРЫ России»: вошел в состав Общественного совета по информационной политике при губернаторе Приморья, стал председателем воссозданного приморского отделения «Союза журналистов России».

Вырос и наш медиахолдинг PrimaMedia, который начинался с кабинета в 18 квадратных метров и четырех человек. Компания успешно трансформируется в полноценную коммуникационную группу, хотя первоначально создавалась в качестве стандартного информационного ресурса. Мы распространили нашу деятельность практически на весь Дальний Восток и Восточную Сибирь, теперь в холдинге семь филиалов. Берем, так сказать, пример с флагманов приморской экономики компаний «ДНС» и «Шинтоп», идем на Запад.

Думаю, что в конце 2014 года мы будем полностью контролировать медийное пространство от Южно-Сахалинска до Новосибирска, задавая информационные тренды для центральной части России.

Виктория ВОРОЖБИТ, директор Дальневосточного консалтингового центра «Партнер»:

- Несомненно, уходящий год стал годом роста и больших перемен. После года размышлений и путешествий, я выбрала для себя новую сферу деятельности, и в моей жизни появился «Партнер».

Совсем недавно мы с нашим тренером были на лекции в одном из вузов Владивостока, аудитория – пятикурсники, которые уже вышли на преддипломную практику. На вопрос о том, кто хочет уехать на запад, взметнулась добрая половина рук. Это тенденция, и тенденция печальная. Я вижу свою задачу в том, чтобы способствовать обратному процессу, привозить лучшие технологии и лучшие кадры с запада в наш регион. Горжусь тем, что в этом году мы пригласили для долговременной работы одного из лучших московских тренеров Александра БОЦУРУ и уже заключили контракты на системное корпоративное обучение с несколькими крупными компаниями Приморья. В уходящем году мы приняли долгосрочную стратегию компании и делаем акцент именно на системное корпоративное обучение с применением лучших мировых практик и с участием лучших тренеров. Также достижением года считаю старт нескольких проектов, среди который «Время Ч» - короткие вечерние smart-встречи в «Партнере» и культурный проект, в рамках которого у нас проходят показы артхаусного кино и встречи с деятелями культуры, искусства, литературы. Но самое главное достижение – удовольствие и ощущение самореализации, которое приносит моя работа. 2013 год был щедр и на новые знакомства, и интересные, вдохновляющие встречи.

Было и личное открытие. В одном из путешествий летом этого года мне повезло увидеть необыкновенно красивое место по пути к итальянскому городу Амальфи, на вершине горы после километров опасного горного серпантина меня поджидал фантастический вид – столько моря, на сколько хватает глаз и изогнутая огромная линия горизонта – как свидетельство того, что Земля круглая. Именно там пришло удивительное чувство причастности ко всему, что происходит на планете. И захотелось путешествовать дальше вовсе не в поисках рукотворных шедевров, а смотреть на природные произведения искусства. В планах - водопад Виктория и Гранд каньон.

Руслан ТУЛАГАНОВ, директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком»:

- Прошедший год стал достаточно ярким и успешным для меня. В первую очередь он обозначен новым профессиональным и карьерным «вызовом» - возможностью принести пользу компании и реализовать себя на позиции руководителя Приморского филиала ОАО «Ростелеком». Нет нужды лишний раз отмечать, что Приморье имеет стратегическое значение для государства. И для «Ростелекома» это ключевой регион не только на дальневосточном уровне, но и для всей компании в целом. Именно поэтому назначение на эту позицию крайне ответственно. Уверен, что работа потребует от меня постоянного решения сложных, но интересных задач.

В 2013 году Приморским филиалом «Ростелекома» проделана большая работа, были свои локальные достижения и значимые победы. Но я бы хотел в первую очередь отметить старт масштабного проекта «коврового покрытия» ключевых городов Приморского края новыми технологиями доступа к клиенту (оптика в дом). К концу 2014 года мы планируем подключить к оптоволокну крупнейшие города края: Владивосток, Артем, Уссурийск, Находку и Арсеньев.

2013 год отметился для меня и крупным личным свершением. Впервые в жизни я принял участие в марафоне, это произошло в Нью-Йорке (New York City Marathon) - самом массовом и популярном беговом марафоне мира. Я финишировал с неплохим для новичка временем, со всеми атрибутами данного достижения в виде медали, появления моего имени на страницах New York Times и огромного удовольствия от участия в этом грандиозном событии.

В свою очередь, хочу пожелать читателям «Золотого Рога» здоровья и успехов, а также интереса и удовольствия во всем, с чем придется столкнуться в 2014 году.

Эльвира БЕЛОВА, генеральный директор салонов «Милленниум»:

- Этот год был насыщенным на события - как приятные, так и не очень - и чрезвычайно непростым, но, как известно, даже самые большие трудности в конечном итоге несут в себе благо, надо только разглядеть позитивный посыл и поверить в него.

Выросла ли я за этот год? Безусловно. И компания - тоже. Буквально на днях справил новоселье хабаровский салон: переезд был осуществлен в кратчайшие сроки, и мы очень довольны новым помещением и новыми экспозиционными возможностями. Было движение вперед, и это главное. Появились новые деловые партнеры. Родились новые дизайнерские идеи. Удалось посетить те профильные выставки, на которые прежде не хватало времени. Отдохновение получала в любимой Италии, в очередной раз убеждаясь, как здорово, что мой бизнес связан именно с этой страной.

Евгений ЛУКЬЯНЧУК, технический директор Приморского филиала ОАО «ВымпелКом»:

- Прошедший год был очень насыщен различными событиями как на работе, так и на семейном фронте. Собственно, главным я считаю именно семейное событие. У нас в июне родился сын, уже второй. Конечно, хлопот и забот прибавилось, но они полностью перекрываются той радостью, которую испытываешь, смотря на то, как пытается встать твой ребенок, а также когда он радуется, увидев тебя.

Жизнь в компании также была очень насыщенна. Так, мы прошли самый сложный этап объединения компаний «Билайн» и НТК. Это началось с февраля, когда мобильные сети двух операторов были объединены на логическом уровне, и продолжалось до конца года. За это время была оптимизирована объединенная сеть, а абоненты НТК переведены в системы биллинга «Билайна». С сентября по декабрь проходил первый этап замены оборудования базовых станций НТК на новое, современное оборудование.

Также поводом для нашей (и моей лично) гордости является расширение нашей сети в рамках реализации лицензии «Билайн» на сотовую связь стандарта GSM. Мы уже появились в деревнях и поселках края, где ранее не было мобильной связи вообще.

Кроме того, идет активное расширение сети связи третьего поколения 3G. Одним из главных результатов, который подтверждает правильность наших действий, является тот факт, что общий объем скачанной информации буквально за три последних месяца года вырос более чем вдвое. При таком количестве событий рост меня как личности и как руководителя, а также как специалиста был просто неизбежен. Я не только узнал много нового, но и сделал. Поэтому работать в прошедшем году было очень интересно.

Роман НАГОРНЯК, заместитель руководителя компании по продажам Сети цифробытовых магазинов «Домотехника»:

- Свои личные успехи в уходящем году я напрямую связываю с профессиональными достижениями. Вместе с командой сети магазинов «Домотехника» удалось реструктуризировать и модернизировать систему продаж компании. Процесс покупок в нашей сети был значительно ускорен. Также мы увеличили ассортимент дополнительных услуг, какого не предоставляют другие игроки рынка в регионе. Мы заявили о «Домотехнике» как о «лучшем цифробытовом», зафиксировав все аспекты нашей деятельности в трех словах: «Просто. Быстро. Выгодно».

Мы ввели политику наиболее выгодных предложений для покупателя, выравнивая цены по самому низкому порогу на рынке, предоставляя дополнительные выгоды в виде услуг, подарочных акций, бонусной программы, которая позволяет оплачивать до 100% следующих покупок. Я горжусь тем, что принимал активное участие во внедрении данных новаций в сети.

Вячеслав МАННАБЕРГ, генеральный директор компании «РозаДВint»:

- В уходящем году у нас произошли значительные перемены. Выросли продажи в разы по сравнению с предыдущим годом, выросла сама компания, и бренд «РозаДВint» завоевал доверие покупателей Владивостока. Мы стартовали в прошлом году с одного магазина. На данный момент у нас уже три магазина работают во Владивостоке, и один магазин открывается перед самым новым годом в городе Артеме. В общем, с нового года в нашей сети уже будет четыре магазина.

Поскольку мы уделяем особое внимание качеству цветка, то в этом году в поисках наиболее качественных продуктов мы побывали на многих плантациях в Эквадоре, изучили на месте ситуацию и выбрали для себя ряд плантаций. С этими лидерами эквадорского рынка были заключены договоры на поставку цветов во Владивосток. Мы также в этом году отладили с Эквадором логистику, у нас арендован там склад в городе Кито. Цветок с плантаций поступает непосредственно к нам на склад, там осуществляется контроль качества этой продукции. И если какая-то партия нас не устроит по каким-либо параметрам, то мы не допускаем ее к отправке в Россию.

И еще среди важных для компании событий этого года можно отметить наше сотрудничество с администрацией города Владивостока и участие в некоторых значимых презентациях. Цветочные подарки от компании «РозаДВint» стали красивым дополнением в торжественных мероприятиях города.

Елена РАУД, генеральный директор Дальневосточной региональной сети кадровых агентств и Учебного центра «Успех»:

- Мы выросли в уходящем году существенно. И не только потому, что период трудностей (а год был трудный) нас делает сильнее (если не убивает!!!). Но и потому, что нами был запланирован выход на новый уровень работы. И многое из этого плана удалось: проведена диверсификация бизнеса, подняли производительность труда, внедрили новые услуги, несколько расширили географию.

В этом году мы были отмечены премией «Триумф» как самое лучшее кадровое агентство региона. Я очень рада, что, не забывая о традициях, наша компания находится в постоянном развитии! Желаю этого всем в наступающем новом году!

Игорь ДЖУРКО, генеральный директор ОАО «ДВЭУК»:

- По моим ощущениям год заканчивается хорошо, светло на душе. Опуская детали, скажу главное: все основное, что планировалось сделать, мы сделали. В Приморье, Якутии, на Колыме построены инфраструктурные объекты, играющие важную роль в развитии как энергетической отрасли, так и энергокомплекса города, региона. Да, хотелось бы сделать еще больше, но по объективным причинам над некоторыми проектами пришлось работать дольше, чем планировалось. К примеру, во время аномального паводка на Амуре сильно обмелела река Лена, что повлияло на сроки доставки грузов. Однако и это не помешало нам выполнить поставленные задачи.

Касаясь перспектив компании, с полной уверенностью могу сказать, что нам оказано определенное доверие со стороны государства. Мы единственная из энергетических компаний, которая в следующем году получит финансирование по федеральной целевой программе развития Дальнего Востока и Байкальского региона. А как вы понимаете, в условиях жесткого сокращения расходной части госбюджета, деньги выделяются только на первоочередные задачи.

Радует, что коллектив к концу года подошел еще более сплоченным и работоспособным. У нас появилось больше новых, молодых работников на ключевых должностях. Кадры в профессиональном плане растут - это важно. И недавнее награждение премией «Компания года в ДФО», безусловно, является заслугой коллектива.

Остается добавить самое приятное: в уходящем году прибавила не только компания, но и семьи наших сотрудников. Этот год побил рекорд рождаемости - на свет появился 21 малыш! Причем, как правило, мамы возвращаются на работу за считанные месяцы.

Эдуард САНДЛЕР, генеральный менеджер БК «Спартак-Приморье» и ВК «Приморочка», генеральный директор ООО «СпортМаркетингГрупп»:

- Ранее в баскетбольном клубе «Спартак-Приморье» у меня не было первой роли в управлении, а в 2013 году я стал руководить одновременно двумя спортивными клубами: «Спартак-Приморье» и «Приморочка», что, несомненно, возложило дополнительную ответственность на меня, и, как следствие, это можно считать определенным ростом.

Также в уходящем году на меня легла новая функция председателя Общественного совета по развитию физической культуры и массового спорта Приморского края, что невозможно не рассматривать как рост. Для меня это большой опыт, потому как предполагалось в некоторых моментах управлять равными мне людьми, а кто-то из них был даже опытнее и старше меня.

Что касается компании, то «СпортМаркетингГрупп» стала более серьезной организацией, потому как у нас появились фундаментальные объекты недвижимости. Например, нам удалось защитить бизнес-план в банке «Приморье» на покупку Спортивного центра «Спарта». Если компания совершает такие сделки и кредитуется на такие суммы, то это говорит об ее уровне, росте и о понятной бизнес-модели, выстроенной на дальнейшую перспективу.

Виктор ШАПОВАЛОВ, руководитель Приморскстата:

- Поскольку большую часть жизни мы проводим на работе, начну со статистики. Как известно, 2013 год был объявлен Международным статистическим институтом Всемирным годом статистики. Кроме того, мы отметили 150–летие образования в России Центрального статистического комитета и 75-летие образования статистики в Приморском крае. Многочисленные дискуссии пользователей информации, ученых, практиков, общественных деятелей в рамках этих событий показали, что за последние 20 лет российская статистика кардинально изменилась, стала более достоверной и эффективной, ближе к пользователям. Статистические данные Российской Федерации официально используются международными организациями, что является признанием их соответствия основным международным статистическим стандартам. Приятно сознавать, что эти изменения происходили при участии специалистов Приморскстата, и, не случайно, в августе 2013 года во Владивостоке собирались ведущие статистики России во главе с руководителем Росстата, доктором экономических наук, профессором Александром СУРИНОВЫМ.

Что же касается личных ощущений от уходящего года, то самое главное, что нам с супругой удалось прожить его без угрызений совести и обострения болезней, в согласии с самими собой. С годами приходит понимание того, что все в жизни зависит только от нас самих, поэтому в любых ситуациях надо верить тем, кто ищет истину, и не доверять тем, кто ее нашел.

газета "Золотой Рог", Владивосток.