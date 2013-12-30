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У Нового года во Владивостоке будет свой девиз
Как сообщили «Золотому Рогу» в администрации Владивостока, во время общегородского празднования Нового года жителей и гостей города ждут тематические развлечения. Поскольку празднование Нового 2014 года в столице Приморья проходит под девизом «Время побеждать», то в конкурсах и викторинах будут присутствовать олимпийские элементы.
31 декабря в 19 часов на центральной площади начнется новогодняя развлекательная программа «Марафон новогодних историй». Также состоится концерт с участием городских творческих коллективов. Интересно то, что во время мероприятия в толпе будет ходить оператор и все желающие смогут записать на камеру свое новогоднее поздравление, а затем увидеть себя на большом экране.
В 22 часа на центральной площади Владивостока, а также в п. Трудовое и в Снеговой Пади начнется красочный фейерверк.
1 января с 14 до 16 часов всех желающих ждут на тематическую праздничную программу на центральной площади. Мероприятие будет носить семейный характер: для детей проведут интересные конкурсы, хоровод вокруг новогодней елки и т.д.
7 января с 13 до 15 часов на центральной площади пройдет тематическое мероприятие «Рождество» с участием Владивостокской епархии РПЦ.
Также праздничные новогодние программы состоятся в муниципальных учреждениях образования, в библиотеках и школах искусств.
Юлия ХАМАГАНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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