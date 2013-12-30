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Электронная книжная полка появится в зимнем городке Владивостока
Необычная электронная книжная полка займёт свое место в зимнем городке на центральной площади Владивостока. Сегодня, 30 декабря, в 17 часов в одном из тёплых павильонов с изображением книг проект презентуют специалисты МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система».
Здесь будут представлены макеты книг приморских авторов с нанесённым QR-кодом. Все желающие с помощью смартфонов или планшетов, сделав всего одну фотографию кода, смогут скачать в свою электронную библиотеку понравившуюся книгу.
Как рассказал директор библиотечной сети Сергей Соловьев, электронная книжная полка – совместный проект муниципальных библиотек и онлайн-журнала «На маяк».
«19 черно-белых квадратов QR-кода – это 19 возможностей открыть для себя владивостокскую литературу последнего десятилетия. Здесь собран весь спектр настроений Владивостока - стихи, которые выпутываются из зимних пробок и дышат солёным воздухом, прозу, в которой герои высаживают айву возле дома, сражаются с судьбой и творят чудеса», - отмечают организаторы.
Пополнить электронную библиотеку можно будет до 7 января.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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