Изменилось расписание движения парома на линии "Владивосток – остров Попова"

Это расписание, введенное по просьбам жителей острова Попова, будет действовать на весь период нынешней зимней навигации.

Управление транспорта администрации Владивостока сообщает об изменениях расписания парома, осуществляющего пассажирские перевозки на остров Попова.

С сегодняшнего дня, 30 декабря, паром «Босфор Восточный» отходит с острова Попова ежедневно, кроме воскресенья, в 8 часов утра, а по воскресеньям – в 14:00. От 30-го причала Владивостока на остров Попова паром все семь дней в неделю станет отправляться в 17 часов.

Это расписание, введенное по просьбам жителей острова Попова, будет действовать на весь период нынешней зимней навигации.

ZRPRESS.RU, Владивосток.