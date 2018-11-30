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Ситуация во Владивостоке потребует решения на уровне Правительства России
Непроданные здания университета во Владивостоке могут быть переданы Приморскому краю и Владивостоку для организации на их площадях общественных пространств, сообщает газета "Золотой Рог". Для этого необходимо принять решение на уровне Правительства РФ. Об этом говорил на встрече с предпринимателями, которая прошла в администрации Приморского края, председатель ВЭБ РФ Игорь ШУВАЛОВ.
В Приморье работает бизнес-миссия всех институтов развития группы ВЭБ РФ, в которую вошли руководители Корпорации МСП, ДОМ.РФ, Российского экспортного центра, Фонда развития Дальнего Востока. Игорь Шувалов неоднократно подчеркнул, что Владивосток для него не чужой город (он, кстати, является почетным гражданином Владивостока). И то, что Приморье и его краевой центр, в которые вложены большие деньги накануне проведения саммита АТЭС-2012, никак не развили заложенный здесь потенциал - это огромная проблема. Имидж центра международного сотрудничества - сам по себе, а люди и их жизнь – сами по себе, отметил глава ВЭБа. «Хочется, чтобы не про потенциал говорили, а Владивосток действительно стал лучшим городом страны. Нам нужны мэр и ответственные люди в администрации, которые будут с нами работать по проекту комфортной городской среды и городской экономики», - поделился глава Внешэкономбанка.
Накануне врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО и председатель ВЭБ.РФ Игорь ШУВАЛОВ заключили соглашение о сотрудничестве. В частности, ВЭБ.РФ выразил заинтересованность в реализации проектов по улучшению качества городской среды и готов привлечь к этой работе все институты развития: «ВЭБ-лизинг», «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», ДОМ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП и др.
Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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