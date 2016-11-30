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Спасем всем миром

30 Ноября 2016, 11:36 | Владивосток

Дашенька Кучерова еще только учится познавать мир, а уже знает такие взрослые и страшные слова, как высокодозная химиотерапия, рецидив и ретинобластома. 

 

В возрасте шести месяцев ей впервые был поставлен диагноз, звучащий как приговор – рак правого глаза.Российские врачи лечить такую кроху отказались, посоветовав обратиться к специалистам в Южной Корее.

 

- За неделю мы нашли единственную клинику, где лечат таких малюсеньких деток с таким диагнозом. 6 месяцев безвыездно проходили лечение в этом центре с ноября 2014 года по апрель 2015 года, - вспоминает Ирина Масюк, мама Даши. - После курсов химиотерапии было сделано полное обследование и профессора сказали, что результат лечения хороший - опухоли погибли. Нужно лишь через каждые 1,5 месяца прилетать на контрольные обследования. На протяжении 16 месяцев после лечения все было хорошо, в апреле 2016 года нам сказали, что можно абсолютно не волноваться про страшное слово рецидив (рост опухоли). 

 

Мир снова померк в глазах несчастной матери, когда в августе на плановом контрольном обследовании был выявлен рецидив. Побороть его сможет только срочное лечение путем интераартериальной химиотерапии. В Кореи этот препарат оказался в дефиците, он роздан другим пациентам, ест шанс, что какие-то крохи после них останутся, но неизвестно когда это произойдет. Последний шанс – отвезти Дашу в клинику в США, где нет проблем с этим препаратом. 

 

- В Корее на две химиотерапии препарат нашелся, и, как показало контрольное обследование, препарат подействал на опухоль. Для третьего курса  корейцы нам не гарантируют найти препарат. 

Зато гарантии дают в Америке, но клинике необходимо положить на депозит всю сумму на лечение $175 000 (примерно 12 млн рублей), и тогда они примут Дашу. Опасность в том, что рядом с опухолямирасположен зрительный нерв, и если прервать лечение, рак может перейти прямо в мозг.

 

Родители Даши просят всех неравнодушных людей оказать финансовую помощь для спасения жизни маленькой девочки. Дашенька хочет жить и видеть этот мир!

Связаться с мамой девочки можно по телефонам: 

 

89644333375 и 89020526598 - Ирина Масюк 

 

Реквизиты для помощи: 

 

СБЕРБАНК РОССИИ: 

 

Карта 4276 8500 5706 2116

 

Счет 40817810550001910332

 

Корсчет 30101810600000000608

 

ИНН / БИК 7707083893 / 040813608

 

Масюк Ирина Сергеевна 

 

PAY PAL: pomozem.daria@gmail.com оформлен на доверенное лицо Anastasiia Shirokova

 

QIWI WALLET: +79644333375

 

ЯНДЕКС ДЕНЬГИ: 4100 1261 6665 257

 

Билайн: +79020526598

Мегафон: +79245257171

МТС: +79146522817

 

МТС-БАНК:

Карта 4042 6690 5180 4957

Счет 40817810800007399545

Кор/счет 30101810600000000232

ИНН / БИК 7702045051 / 044525232

 

WEBMONEY. Кошельки:

$ Z852148512710

₽ R717504527515

€ E329422179438

 

WORRI BANK:

ACCOUNT: 1002-052-794825

MASIUK IRINA 

 

Документы, подтверждающие заболевание, находятся в редакции "Золотой Рога".

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: помощь  лечение  даша кучерова 



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