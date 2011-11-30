Открыт новый детский сад в районе Снеговая Падь во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. Красную ленту по случаю открытия еще одного современного детского сада во Владивостоке перерезали первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, губернатор Приморья Сергей Дарькин и глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

Детский сад №6 «Светлячок» стал вторым дошкольным образовательным учреждением в этом микрорайоне. Он рассчитан на 240 мест, 130 путевок уже выданы. С 12 числа в «Светлячке» заработают 3 разновозрастные группы. Напомним, месяц назад в этом микрорайоне был введен в эксплуатацию первый детский сад «Тигрёнок», емкость которого – все те же 240 мест.

В "Светлячке" все сделано в соответствии с нормами СанПиНа и по самым современным стандартам. Три этажа, в уровне второго - прогулочные террасы, каких раньше никогда не строили, на первом - в группах для самых маленьких - теплые полы. В санузлах - специальная ростовая сантехника, в спортивном зале - детские тренажеры. В наличии бассейн, где с детьми будет заниматься инструктор по плаванию. Продублирована и "фишка" первого детского сада - большие витражные окна в группах. Благодаря такой планировке в помещения попадает намного больше дневного света.

В каждой детской группе установлены интерактивные доски, проекторы и компьютеры, чтобы была возможность сделать занятия для малышей динамичными и интересными. По последнему слову техники оборудован пищеблок детского сада, в котором трудятся 7 (!) сотрудников. В распоряжении рабочего персонала - современное оборудование, значительно облегчающее труд. А готовая пища на этажи поднимается с помощью автоматического лифтового оборудования.

В присутствии Игоря Шувалова детскому садику была передана снегоуборочная машина и электронный синтезатор.

После того как учреждение получит соответствующую лицензию, детский сад сможет предоставлять населению дополнительные образовательные услуги.

Посещение детсада обходится сегодня в 1090 рублей, с введением дополнительных услуг она не превысит 1500 рублей в месяц.

Путевки в "Светлячок" уже выданы 130 малышам, в скором времени в Снеговую Падь приедут еще новоселы, дети которых займут оставшиеся места. Оба детских сада, открытых в новом жилом микрорайоне, строились по заказу администрации Владивостока за счет федеральных средств. Вся социальная инфраструктура - школы, сады, больницы, спортивный комплекс - возводится под личным контролем главы города Игоря Пушкарёва. Еще на этапе проектирования садиков мэр распорядился строить их по самым современным стандартам.

Чтобы обеспечить эти и другие дошкольные учреждения кадрами, Игорь Пушкарёв распорядился с 1 января 2012 года доплачивать молодым воспитателям ежемесячно 10 тысяч рублей дополнительно.