Экс-мэр Владивостока раскрыл тайну, кто является его сокамерниками

Игорь Пушкарёв уже сменил 15 камер сизо

В соцсетях появился свежий пост экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва:

«За 2,5 года в СИЗО я поменял 15 камер и много «коллег»-сокамерников. С Эриком Китуашвили мы были в камере около девяти месяцев. Для СИЗО это достаточно большой срок. Вместе мы сменили не одну камеру. Так получилось, что утром, в день, когда ему вынесли приговор, мы ехали в одном автозаке, а вечером вместе возвращались (суды разные, но на «сборке» нас определили в один автозак). На обратном пути он был не очень доволен решением суда, потому что рассчитывал выйти на свободу прямо из зала. Но мы все равно его поздравили, он «получил» самый минимум - 9 месяцев - и дома! Если проведёт их в СИЗО, посчитают день за полтора, и тогда он освободится раньше - через 4,5 месяца примерно. А вообще, его должны отпустить на апелляции, так как по его делу истекают сроки давности, не говоря уже о том, что он невиновен. Очень рад за него. Спасибо всем, кто его поддерживал и поддерживает! У него большие планы на будущее, и пусть он их осуществит!»