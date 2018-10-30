www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.79 р.
EUR: 75.04 р. 10 CNY: 94.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Экс-мэр Владивостока раскрыл тайну, кто является его сокамерниками

30 Октября 2018, 11:16 | Владивосток

Игорь Пушкарёв уже сменил 15 камер сизо

В соцсетях появился свежий пост экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва:

«За 2,5 года в СИЗО я поменял 15 камер и много «коллег»-сокамерников. С Эриком Китуашвили мы были в камере около девяти месяцев. Для СИЗО это достаточно большой срок. Вместе мы сменили не одну камеру. Так получилось, что утром, в день, когда ему вынесли приговор, мы ехали в одном автозаке, а вечером вместе возвращались (суды разные, но на «сборке» нас определили в один автозак). На обратном пути он был не очень доволен решением суда, потому что рассчитывал выйти на свободу прямо из зала. Но мы все равно его поздравили, он «получил» самый минимум - 9 месяцев - и дома! Если проведёт их в СИЗО, посчитают день за полтора, и тогда он освободится раньше - через 4,5 месяца примерно. А вообще, его должны отпустить на апелляции, так как по его делу истекают сроки давности, не говоря уже о том, что он невиновен. Очень рад за него. Спасибо всем, кто его поддерживал и поддерживает! У него большие планы на будущее, и пусть он их осуществит!»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: адвокат  УК  статья  Пушкарев  прокурор  мэр  СИЗО 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru