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Работы по строительству водовода на остров Русский вышли на финальный этап
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко проинспектировал строительство водовода на остров Русский, а также психиатрической больницы и домов в Снеговой Пади, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе администрации края.
Первым объектом, куда направился Андрей Тарасенко, был водовод на острове Русском. По словам подрядчиков, «Примречстрой» возобновил работы по строительству водовода, на сегодняшний день он практически построен, осталось провести подводные работы, установить габионы на трубу.
«На днях установим новый генератор, 1 ноября выходим на подводные работы по установке на трубе сеток с камнями. График рассчитан на четыре месяца, но будем стараться сдать объект к новому году», – доложили специалисты.
Также в этот день временно исполняющий обязанности губернатора посетил стройку психиатрической больницы в районе Снеговой Пади. Здесь возведены все корпуса, выполнены почти все кровельные работы. Но строительство больницы не ведётся с начала 2014 года.
«После того как здание перестали охранять, было уничтожено больше половины окон, но в мае этого года охрана восстановлена», – отметил директор департамента градостроительства Максим Веденев. «Также нужно решать вопросы по теплоснабжению и водоотведению, дороге к больнице», — сказал руководитель департамента.
Андрей Тарасенко поручил Максиму Веденеву сделать оценку здания, в том числе посчитать ущерб, который был нанесен со времени заморозки строительства. Врио губернатора подчеркнул, что необходимо также обновлять проект.
Кроме того, Андрей Тарасенко проинспектировал строительство домов в рамках программы «Жильё для российской семьи» в Снеговой Пади. Строительство было долгое время заморожено из-за прекращения финансирования и недобросовестных подрядчиков. Одна из основных проблем сегодня – подведение тепла и инженерных коммуникаций. «Подорожание квадратного метра произошло из-за того, что не подвели тепло к домам», – доложили подрядчики.
Андрей Тарасенко поручил проработать альтернативные варианты подключения домов к теплу. «Установите мини-котельную, тепла хватит на отопление двух домов», – подчеркнул врио губернатора. Также Андрей Тарасенко поручил строителям дать полный расклад по сетям, объёму необходимых мероприятий. «Посчитайте, сколько нужно средств, чтобы сдвинуть стройку с места», – обозначил врио губернатора.
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