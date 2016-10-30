Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Вечерний Владивосток накрыло снегом
30 Октября 2016, 23:27 | Владивосток
В воскресенье, 30 октября, во Владивостоке выпал снег. По данным метеослужб, ночью над Приморским краем произойдёт увеличение облачности, утром и днём ожидаются осадки: снег, мокрый снег. Ожидаются гололёдные явления.
Фон температуры, по сравнению с четвергом, понизится на 5–7 градусов. Выпавшие осадки будут подмерзать. На дорогах образуется гололедица и будет скользко. Водителям и пешеходам необходимо соблюдать осторожность.
Автор:
Теги: снег пробка автомобиль
Новости тематики
- Вечерний Владивосток накрыло снегом
- Стройка угрожает Владивостокской крепости
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- К 2030 году экономика Владивостока вырастет в 9 раз
- Во Владивостоке сегодня не будет воды до 20.00 (Адреса)
- ГИБДД Владивостока ежедневно пресекает нелегальные ночные гонки на о. Русский
- Во Владивостоке изменено расписание движения судов на полуостров Песчаный
- Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде
- Во Владивостоке сегодня не будет света на 16-ти улицах (Список)
- Горячей воды во Владивостоке не будет еще неделю (Список улиц)
Новости раздела
- Вечерний Владивосток накрыло снегом
- В Общественный совет Свободного порта может попасть кто угодно
- Красавица из Владивостока вошла в топ-15 на конкурсе Miss International 2016 в Токио
- Некоторые приморцы смогут бесплатно посещать океанариум на о. Русском
- С понедельника часть домов Владивостока останется без горячей воды
- Почта России во Владивостоке открыла Всероссийскую декаду подписки
- Стройка угрожает Владивостокской крепости
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- К 2030 году экономика Владивостока вырастет в 9 раз
- Во Владивостоке сегодня не будет воды до 20.00 (Адреса)
Loading...
Loading...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев вернулся в Россию
- Обещанные золотые горы приморцам, желающим заработать в Корее, превращаются в пыль
- Журнал "Дальневосточный капитал" опубликовал рейтинг "100 крупнейших компаний Дальнего Востока"
- Проект "Доступная медицина" продолжается
- Красавица из Владивостока вошла в топ-15 на конкурсе Miss International 2016 в Токио
- По России разносится "вирус Итурупа", который не поддается лечению
- За регистрацию "фирмы-однодневки" перед судом предстанет жительница Владивостока
- Претендентов на дальневосточный гектар интересуют в основном пригороды Владивостока и Хасанский район
- В Приморье на территории нацпарка "Земля леопарда" обнаружена редкая краснокнижная змея
- Мы лишь учимся жить в ладу с собой