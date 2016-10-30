Вечерний Владивосток накрыло снегом

В воскресенье, 30 октября, во Владивостоке выпал снег. По данным метеослужб, ночью над Приморским краем произойдёт увеличение облачности, утром и днём ожидаются осадки: снег, мокрый снег. Ожидаются гололёдные явления.

Фон температуры, по сравнению с четвергом, понизится на 5–7 градусов. Выпавшие осадки будут подмерзать. На дорогах образуется гололедица и будет скользко. Водителям и пешеходам необходимо соблюдать осторожность.