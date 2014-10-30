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Во Владивостоке Ботанический сад должен уничтожить коллекционные цветы
Россельхознадзором проведено фитосанитарное обследование посадок коллекционных хризантем во владивостокском ботаническом саде-институте ДВО РАН. На растениях обнаружены опасный вредитель и два заболевания.
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проведено контрольное фитосанитарное обследование на территории ботанического сада-института ДВО РАН, расположенного во Владивостоке на ул. Маковского. На коллекционных хризантемах, растущих в теплице, инспекторами были обнаружены насекомые, предположительно вредители, а на хризантемах, растущих в открытом грунте, признаки заболевания. Приморский филиал ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, куда были переданы образцы насекомого и части растений, подтвердил, что обнаруженные насекомые – карантинный объект, опасный вредитель – западный цветочный трипс, а заболевания – белая ржавчина и аскохитоз хризантем.
И насекомое, и болезни обнаружены в ботаническом саду не в первый раз. По западному цветочному трипсу карантинная фитосанитарная зона и каратнинный фитосанитарный режим были установлена в нем в 2008 году, по белой ржавчине и аскохитозу в 2009 и 2008 годах соответственно. Очередное контрольное обследование подтвердило наличие карантинных объектов на посадках коллекционных цветов. Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области ботаническому саду-институту ДВО РАН даны рекомендации по локализации и ликвидации очагов распространения цветочного трипса и заболеваний.
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