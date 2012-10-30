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Как Владивосток отметит День народного единства

30 Октября 2012, 18:13 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября, ZRPRESS. 4 ноября в России традиционно, с 2005 года, отмечается День народного единства. В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния. Во Владивостоке в честь праздника 4 ноября также пройдут торжественные и праздничные мероприятия.

В 10 часов на площади Борцов Революции рядом с мемориальным комплексом «Город воинской славы» состоится торжественное мероприятие, посвященное присвоению Владивостоку этого почетного звания.

Напомним, 4 ноября 2010 года Указом Президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Владивостоку было присвоено звание «Город воинской славы».

ZRpress.ru, золотой рог, владивосток

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, ребята из военно-патриотических клубов, военнослужащие, представители казачества, почетные граждане Владивостока, представители администрации города, общественность.

В 12 часов начнется крестный ход от Покровского парка до площади Борцов Революции, на месте строительства Преображенского кафедрального собора будет проведен торжественный молебен.

В 14 часов на центральной площади начнется тематическая концертная программа. С праздником горожан поздравят ведущие творческие коллективы Владивостока, сообщает пресс-служба администрации города Владивостока.

Кроме того, в это же время мероприятие, посвященное Дню народного единства, пройдет на открытой концертной площадке около кинотеатра «Союз-Галактика» (ул. Добровольского, 5).

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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