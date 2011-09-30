В ДВФУ презентовали проект «APEC Promo - узнай больше об АТЭС!»

Презентация осеннего семестра образовательного проекта «APEC Promo - узнай больше об АТЭС!» прошла сегодня в Дальневосточном федеральном университете.

Как сообщили в управлении по делам молодежи Приморского края, в этом учебном году участников ожидает знакомство с традициями и особенностями ведения бизнеса всех экономик-участниц форума АТЭС, встречи со знаковыми для АТЭС персонами. Также у ребят появится шанс стать членом команды по подготовке и проведению саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке.

Напомним, что проект стартовал весной 2011 этого года. Он действует в рамках образовательной программы волонтерского движения саммита АТЭС 2012.

В этом году прошло несколько встреч со специалистами в области международных отношений, политики и экономики, чья деятельность непосредственно связана с изучением АТЭС. По итогам лучшие студенты были приглашены на «Школу лидеров АТЭС 2012» и на международную смену молодёжного образовательного форума «Селигер-2011».

Подробная информация о проекте и условиях участия на сайте volonter2012.ru