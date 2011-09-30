В бизнес-инкубаторе ДВФУ начал работать Центр стажировок

Новый центр помогает студентам ДВФУ пройти стажировки в компаниях Владивостока, получив опыт работы в проектном формате.

— Создание нашего центра преследует несколько целей. Во-первых, это подготовка студентов к работе в рыночных условиях, во-вторых, конечно, решение реальных задач, поставленных фирмами-заказчиками, — говорит руководитель Центра стажировок Анастасия Рукавицина. — Прохождение стажировок позволяет участникам приобрести необходимые навыки для реализации проектов, в том числе инновационных.

Стажировка в компании дает возможность заработать, увидеть бизнес изнутри, научиться работать в проектном формате, а после завершения стажировки приступить к реализации стартапов в бизнес-инкубаторе ДВФУ с новыми знаниями. Кроме того, участник стажировки может определиться с ролью, которая ему лучше всего подходит. Возможно, он найдет в себе качества лидера, о которых раньше не подозревал, или же станет хорошим аналитиком.