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Военный самолет выделывал над Владивостоком такое...

30 Августа 2017, 12:07 | Владивосток

Действия летчика удивило, восхитило и озадачило (видео)

Владивостокцы уже привыкли к тому, что над их головами время от времени пролетают военные самолеты, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Как правило, это истребители Су-27 или истребители-перехватчики МиГ-31 различных модификаций. Однако вчера, 29 августа, Су-27, который выполнял некую задачу над островом Русским, в районе кампуса ДВФУ, заставил тысячи человек надолго восхищенно замереть, открыв рот.

 

zrpress video

Летчик, а в том, что это был профессионал высочайшего класса мало кто сомневался, показал практически все фигуры высшего пилотажа. Самолет то взмывал резко вверх, то буквально стелился над землей. Нашему корреспонденту часть удивительного полета удалось записать на видео.

Эксперты предположили, что этот самолет, очевидно, находится в составе группы, которая будет обеспечивать безопасность Восточного экономического конгресса. Сами понимаете, КНДР близко, мало ли… А летчик то ли решил хорошенько размяться во время полета, то ли готовил специальный показательный полет, который смогут увидеть гости ВЭФ. Дескать, смотрите, какие орлы защищают ваш покой.

Автор видео Анна ПАНЧУК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: самолет  миг-31  вэф  остров  КНДР  безопасность  су-27  Путин  Русский  полет  ким чен ын 



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Комментарии

  • Алая заря15:47, 30.08.2017#

    Красавец!

  • Псевдоним16:17, 30.08.2017#

    Скорее всего на форуме будут выступать. тренируются.

  • 12316:37, 30.08.2017#

    некоторым ракетные стрельбы можно показать)

  • ANDRON17:16, 30.08.2017#

    и это над городом!!!к суду нужно привлекать!!!

  • Псевдоним18:22, 30.08.2017#

    Над морем.

  • Псевдоним18:22, 30.08.2017#

    Над морем.

  • Псевдоним18:40, 30.08.2017#

    Привлеки!!!;)

  • Псевдоним18:40, 30.08.2017#

    Привлеки!!!;)

  • Константин18:04, 30.08.2017#

    А спросить у наших местных авиаторов не судьба? сам по себе летчик-пилот ничего подобного не мог устроить! однозначно плановый вылет с выполнением плановых задач в воздухе!

  • Константин18:04, 30.08.2017#

    но всё равно- впечатляет конечно!

  • Псевдоним19:13, 30.08.2017#

    Ракета догонит - как ни вертись.

  • Р вЂ”Р В°РЎРЏ19:25, 30.08.2017#

    А у меня дочка несколько раз от этого гула просыпалась. Летал бы где-нибудь подальше от города.

  • Псевдоним20:29, 30.08.2017#

    Пусть летают и по чаше тренируются а то 3 мировая не за горами и нужно быть всегда готовым.

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