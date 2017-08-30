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Военный самолет выделывал над Владивостоком такое...
Действия летчика удивило, восхитило и озадачило (видео)
Владивостокцы уже привыкли к тому, что над их головами время от времени пролетают военные самолеты, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Как правило, это истребители Су-27 или истребители-перехватчики МиГ-31 различных модификаций. Однако вчера, 29 августа, Су-27, который выполнял некую задачу над островом Русским, в районе кампуса ДВФУ, заставил тысячи человек надолго восхищенно замереть, открыв рот.
Летчик, а в том, что это был профессионал высочайшего класса мало кто сомневался, показал практически все фигуры высшего пилотажа. Самолет то взмывал резко вверх, то буквально стелился над землей. Нашему корреспонденту часть удивительного полета удалось записать на видео.
Эксперты предположили, что этот самолет, очевидно, находится в составе группы, которая будет обеспечивать безопасность Восточного экономического конгресса. Сами понимаете, КНДР близко, мало ли… А летчик то ли решил хорошенько размяться во время полета, то ли готовил специальный показательный полет, который смогут увидеть гости ВЭФ. Дескать, смотрите, какие орлы защищают ваш покой.
Автор видео Анна ПАНЧУК.
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