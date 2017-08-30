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Растения на территории Приморского океанариума страдают от автотранспорта
Работающие двигатели ожидающих туристов автобусов обжигают декоративные кустарники рядом с парковками у входа в Приморский океанариум - Филиал Национального научного центра морской биологии Дальневосточное отделение Российской академии наук на Русском острове.
«Водители экскурсионных автобусов и автомобилей ради кондиционера не выключают двигатели, - говорит начальник отдела обслуживания территории Аркадий Безделев. – При этом паркуются так, что выхлопные трубы оказываются вплотную к живым изгородям. И в результате оставляют после себя выжженные кусты. В течение лета мы обнаружили несколько мест с серьезно пострадавшими растениями. Очень просим водителей парковать автотранспорт капотом к живым изгородям, или ставить машины так, чтобы выхлопные трубы были хотя бы в метре от растений».
Больше всего пострадали опоясывающие зоны парковки посадки кизильника и спиреи. На расположенные в середине клумб розы воздействие было незначительным. Между тем растениям здесь и так приходится не сладко. Полуостров Житкова – насквозь продуваемая узкая полоска суши. Сильные ветры не только треплют листву растений, но и приносят кристаллы соли, иссекающие деревья и кустарники. Зимой они не защищены снегом – ветер не дает ему закрепиться. Как следствие, сильно промораживается почва. Постоянные туманы тоже негативно сказываются на растениях. Им нужно не меньше трех лет, чтобы адаптироваться к местным условиям.
Показателем сложного климата полуострова служат и распространенные здесь флаговые формы растений. Под воздействием ветра деревья и кустарники развиваются в одну сторону и становятся похожими на флаг.
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