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Пассажирский транспорт Владивостока контролируется в режиме реального времени
Во Владивостоке подошла к завершению работа по оборудованию пассажирского транспорта навигационной системой. Напомним, что автотранспортные предприятия обязались полностью дооборудовать свой транспорт и системами автоматического объявления остановок.
На сегодняшний день консорциум PICMG оборудовал порядка 650 автобусов необходимыми электронными компонентами, отвечающими самым высоким требованиям, – все они находятся под контролем автоматизированного диспетчерского центра, куда централизованно поступает вся информация с навигационных датчиков, установленных в транспорте. Сотрудники центра в режиме реального времени отслеживают ситуацию на дорогах, выполнение установленного расписания на маршрутах, время начала и завершения работы автобусов на линиях, отвечают на вопросы пассажиров.
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