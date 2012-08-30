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За поведением военных будут следить свои полицейские

30 Августа 2012, 13:20 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа, ZRPRESS. На базе окружных учебных центров и учебных частей Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, стартовал третий поток сборов по программе интенсивной общевойсковой подготовки с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. К сборам привлечены более 4,5 тысяч военнослужащих.

В этом потоке впервые «школу выживания» наряду с представителями соединений воинских частей округа пройдут более 100 контрактников из воинских коллективов формируемой военной полиции. Также среди участников сборов первые военнослужащие, набранные созданными летом текущего года пунктами отбора на военную службу по контракту и заключившие контракты с испытательным сроком на 3 месяца. Сейчас на территории Восточного военного округа функционирует 9 таких пунктов, расположенных в городах Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Чите, Улан-Удэ, Якутске, Магадане, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске.

В течение шести недель с военнослужащими-контрактниками будут проводиться занятия по тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военно-медицинской, общественно-государственной и физической подготовке, военной топографии и РХБ-защите. Курсантам также предстоит совершить 10-километровый марш-бросок в полной экипировке с преодолением завалов, районов разрушений и пожаров. Завершающим этапом станет полевой выход с «курсом выживания».

Напомним, что подобное обучение проводится впервые по специально разработанной программе, единой для военнослужащих различных видов и родов войск, и рассчитанной на 6 недель. Оно спланировано в несколько потоков и завершится к январю 2013 года. За это время курс интенсивной подготовки пройдут более 25 тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. В первых двух потоках обучение прошли более 11,5 тысяч военнослужащих Восточного военного округа.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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