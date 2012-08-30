Двенадцать по-владивостокски

Осуществление масштабных проектов во Владивостоке в преддверии саммита АТЭС имеет эффект «проблемы роста» - городу еще предстоит их «переварить» и адаптировать, чтобы затем эффективно использовать. А чтобы этот процесс как-то оптимизировать, по инициативе губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО на общественных началах была создана группа по подготовке предложений по обустройству объектов саммита АТЭС во Владивостоке, которая сейчас занимается их «общественной приемкой».

Руководитель этой группы Марина ШЕМИЛИНА на недавней пресс-конференции в региональной редакции «Комсомолки» отметила, что объекты саммита практически все готовы, и главная задача группы – это посмотреть, насколько готовность этих объектов соответствует желаниям и ожиданиям жителей города, насколько они улучшают городскую среду обитания и в чем имеются «диссонансы», над которыми надо поработать. Сами 12 членов группы – плоть от плоти жители города, которым действительно можно доверить отстаивание общественных интересов – трое были предложены губернатором, а остальные выбраны интернет-голосованием. От студента до известных в крае Владимира ЧУБАЯ и Валентина АНИКЕЕВА.

По сути действия этой группы, как отметил губернатор, являются первым шагом деятельности в крае «открытого правительства». Она должна рассмотреть ряд объектов саммита с точки зрения безопасности и удобства для горожан, систематизировать предложения и подать их своим итоговым документом губернатору для принятия мер по выявленным «огрехам» и по предложениям, которые позволят получить дополнительный положительный эффект.

Изначально, предполагалось, что группа займется «общественной приемкой» восьми объектов. Сейчас их уже девять. Помимо саммитовских объектов группе было предложено прояснить ситуацию по трамваю последнего оставшегося в городе 6-го маршрута. При этом члены группы планомерно посещают вошедшие в перечень доверенных им объектов, выявляют «узкие места» их работы, собирают многочисленные замечания, занимаются их обработкой, проводят рабочие заседания.

Большинство объектов группа уже проанализировала. И они у неё не вызвали особых нареканий. Тем не менее, вопросы есть. Были вопросы и у нас, журналистов. И по ним были даны следующие ответы:

- Какие объекты больше всего вызывают замечания группы?

Марина Шемилина: Есть вопросы непосредственно по самим объектам. Но по ним замечаний несравнимо меньше, чем по обустройству территории рядом с ними. Особенно это касается восстановления прежнего благоустройства. Большие замечания по районам бухты Тихой и Чуркина, который сегодня перерезан дорогой фактически на две части, и из одной в другую попасть очень сложно – либо через Патрокл, либо через город.

Олег ЕЖОВ, член группы: Дорожные объекты «за городом» понятны – где-то нужен переход, где-то – возможность развернуться. Сложнее – затрагивающие интересы многих людей, как по густозаселеннному району Окатовой, с большим количеством коммуникаций, которые строителям приходилось резать по-живому. Это серьезный значимый социальный узел… Много вопросов и по ДВФУ. Объект до сих пор закрыт, и ходит большое количество слухов, с которыми мы стараемся бороться…

В своем докладе мы постараемся учесть основные тренды.

Объекты саммита внедрены в живой город, и какие-то вещи, естественно, разрушены, а какие-то надо переделывать. И все это надо обжить и вовлечь в нашу ежедневную нормальную деятельность. Я думаю, что этим будет сделана попытка комплексно посмотреть на проблемы города, чтобы логично и довольно грамотно вписывать в него эти объекты.

Марина Шемилина: По нашим замечаниям на Окатовой уже идет работа по пешеходному переходу напротив школы №50. Мы не стали ждать окончания работы над итоговым документом, а решили, что этот вопрос очень актуален сейчас, и сразу же сообщили о нем губернатору.

Проехав по дороге Седанка - Патрокл и низководному мосту, группа сформировала основу предложений по ним. С нами никто не спорил, когда мы говорили, что на ул. Фадеева в районе пересечения новой трассы с дорогой на Шамору надо обязательно сделать развязку. Безусловно, это предложение тоже будет внесено в наш отчет.

Наши предложения будут рассматривать специалисты в части возможность их реализации, финансовых возможностей. Будут расставлены приоритеты. И в ближайшие 2-3 года мы сможем увидеть, как эти предложения будут реализовываться. Начиная от «зебры», разворотного кольца, дополнительной полосы и вплоть до строительства развязок.

На примере реконструкции трассы М-60 мы увидели, что не все предложения влекут большие финансовые затраты.

- И каких затрат потребует работа над вашими замечаниями, хотя бы навскидку?

Олег Ежов: Есть элементарные вещи, стоящие всего нескольких тысяч рублей. Но многоуровневая развязка в районе «Зари», которая была заложена в генплане и есть даже готовый проект – это затраты порядка 500 миллионов рублей.

Наша задача – не составить смету, а собрать предложения, а потом эксперты будут решать… вносить в планы, составлять сметы и пр.

Марина Шемилина: Этот проект ждет своего финансирования. И нам надо вытащить его в приоритетные. Если городу не помочь, то он в ближайшие 5-10 лет эту развязку не осилит. Видимо надо включать в программы, чтобы было софинансирование и краевое и федеральное.

- Расходы по «замечаниям» будут разнесены по бюджетам?

- Конечно, и по приоритетам. Должна быть, конечно, и целесообразность, и разумность. Мы понимаем, что в городе есть масса и других проблем, решение которых позволит улучшить жизнь огромного количества граждан.

Например, жители «старого аэродрома» написали, что у них нет съезда с М-60. Но им по силам доехать до Седанки и там развернуться. А вот отсутствие развязки в районе Угольной, из-за которой от пункта весового контроля надо проезжать до Артема, чтобы развернуться – это намного более серьезная проблема.

- При строительстве были повреждены ботсад и объекты Владивостокской крепости. Обращались ли к вам Росохранкультура и дирекция ботсада, чтобы восстановить то, что было сломано, нарушено?

Марина Шемилина: Ни одного такого предложения по данному вопросу, ни от жителей, ни от организаций не было.

Олег Ежов: К сожалению, нам почти нет предложений от общественных организаций и хозяйственных субъектов, интересы которых были затронуты строительством.

Марина Шемилина: Самым активным оказалось ТОС «Де-Фриз» с предложениями на трех листах, в которых было написало где и что им необходимо для их комфортного проживания дальше. С Первомайки подборку замечаний передал депутат Александр ЮРТАЕВ. По фортам Седанка-Патрокл подготовил предложения профессор Валентин Аникеев. И еще подало свои предложения некоммерческое партнерство «Окно в Евразию» - по площадкам для остановок автобусов с туристами, приведению в божеский вид видовой площадки и пр., что необходимо для развития туризма в нашем городе.

- Делается ли по замечаниям что-то еще?

Марина Шемилина: Департамент градостроительства начал работы по планировке развязки в районе ул. Фадеева. Есть понимание, что она там необходима.

Мы надеемся, что все предложения, поднятые нами, лягут в основу какого-то системного решения. Мы будем рады, если наши предложения станут основой большого анализа транспортной системы нашего города в комплексе…

Олег Ежов: По дорожным объектам откосы, разметка, инфографика – это в обязательствах строителей и буквально – работа одной недели.

- Какая степень взаимодействия группы с губернатором?

Марина Шемилина: Уже первое заседание проходило с его участием. Кроме того, я докладываю ему обо всех проблемных участках. Он заинтересован, чтобы работа группы прошла эффективно. Его пожелание – как можно больше учесть мнения горожан. Наш опыт работы, как элемента открытого правительства, позволит говорить о серьезности намерений власти вести конструктивный диалог…

Олег Ежов: Губернатор не дает нам руководящих и направляющих… Просто – действовать. Важен – результат. Так, решение «чуркинского узла» - это вопрос не одного завтрашнего дня. Этот район заслуживает более серьезного исследования, и мы будем какое-то время контролировать эту работу – никто не заинтересован подать предложения, чтобы они потом пылились на полках. Функция контроля для этой формы открытого правительства необходима. И контроль будет.

- Что помогает в работе группы?

Марина Шемилина: Идет много телефонных звонков, общение через интернет, предложения «Владмамы»… Активность интернет-сообщества высокая. Наболело!

Надо будет подключать к нашей деятельности представителей городской администрации. И они готовы участвовать.

По новой дороге на Чуркине что-то готовы сделать сами мостостроители, где-то – подключиться край, а что-то – сделать город. Сами строители видят, что если люди хотят заехать на трассу, то они все равно заезжают, разгородив бетонные блоки…

- То есть строительство объектов имеет ошибки, заложенные на уровне проектирования и даже предпроектных наработок?

Олег Ежов: Проектирование – это раз. Второе – это то, что урезалось с точки зрения бюджетирования, хотя 90% проектов в себя включали все, что требовалось. Что-то оставалось за кадром, а на что-то банально не хватало денег. Но нам всем надо воспринимать эти объекты как «хребет», основополагающее начало, на которое надо нанизывать новое, обживать их, обрастать развязками, сходами, съездами, пешеходными переходами…

К 20 сентября группа по подготовке предложений по обустройству объектов саммита АТЭС во Владивостоке должны подготовить итоговый отчет губернатору. Но на этом она вряд ли завершит свою работу, потому что уже ясно: впереди немало других объектов, которые обязательно потребуют общественной оценки и вмешательства.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».