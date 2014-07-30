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Владивостокцам больше не придется собирать документы по разным инстанциям

30 Июля 2014, 09:25 | Владивосток

Во Владивостоке по поручению главы города Игоря ПУШКАРЕВА полным ходом идет подготовка к открытию многофункциональных центров (МФЦ) в разных районах города.

Основная цель создания МФЦ - предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», причем услуги предоставляются после однократного обращения заявителя в учреждение с соответствующим запросом. При этом взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления между собой осуществляется без участия заявителя.

Получить любую справку, адресную социальную помощь, жилищно-коммунальные субсидии, оформить право на земельный участок, зарегистрировать сделку купли-продажи квартиры можно будет в одном-единственном окне, без беготни по инстанциям.

Другими словами, если раньше для получения какого-либо документа нужно было обойти несколько инстанций и взять там те или иные справки, то теперь такие справки могут быть получены самим ведомством – в рамках межведомственного взаимодействия.

Например, для перевода жилого помещения в нежилое необходимо было получить поэтажный план помещения и его технический паспорт. А для регистрации по месту жительства – справку из паспортного стола. Теперь такие документы муниципалитет сможет запрашивать и получать в других ведомствах самостоятельно – в соответствии с заявлением гражданина на получение услуги.

Более того, получить необходимые документы во Владивостоке смогут жители других населенных пунктов – если в данный момент они проживают в краевом центре: специалисты МФЦ запросят все необходимое в соответствующих ведомствах.

Конечно, такие личные документы, как паспорт, свидетельство о рождении или о браке, военный билет и другие, необходимо будет предъявлять лично.

В МФЦ прорабатывается оказание так называемых комплексных услуг. Например, услуга «Рождение ребенка», когда за одно посещение многофункционального центра заявитель сможет получить и свидетельство о рождении, и ИНН, и СНИЛС, а также встать на очередь в детский сад, оформить сертификат на материнский (семейный) капитал и т.д.

Таким образом, создание МФЦ должно привести к упрощению и сокращению сроков процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг.

При этом параллельно с созданием МФЦ работает и развивается система электронных услуг, когда заявления на услугу вместе с копиями необходимых документов предоставляются по Интернету.

Кроме того, в МФЦ могут предоставляться сопутствующие необходимые услуги. Например, копировальные работы, возможность внесения различных платежей через платежные терминалы.

В администрации города провели работу по подбору наиболее удобно расположенных помещений для размещения будущих МФЦ. Так, уже к концу 2014 года планируется открытие отделения на улице Верхнепортовой, 76а. Затем на очереди МФЦ на улицах Давыдова, Невельского, на проспекте 100-летия Владивостока и Партизанском проспекте, а также в п. Трудовое, с. Береговом и на о. Попова.

Все помещения многофункциональных центров будут полностью соответствовать современным требованиям комфортности: система электронной очереди, бесплатная автомобильная парковка, детские уголки, система климат-контроля и т.п. Будут обеспечены соответствующие условия для людей с ограниченными возможностями.

График работы МФЦ будет организован так, чтобы обеспечить максимальное удобство посетителям. Срок ожидания в очереди составит не более 15 минут, что будет способствовать быстрому, эффективному и комфортному получению государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах Владивостока.

Всего в МФЦ города будет открыто для граждан более 110 «единых окон» для получения государственных и муниципальных услуг.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Светлана Смирнова
Теги: МФЦ  единое окно 



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