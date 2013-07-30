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У вертолетоносца "Владивосток" соединили "зад" и "перед"
На днях прибуксированная во французский порт Сен-Назер кормовая часть строящегося для ВМФ России десантного вертолетного корабля-дока "Владивосток" типа Mistral, введенная в сухой строительный док верфи STX France, была состыкована с построенной там носовой частью корабля.
Сейчас идут работы по фактическому соединению обеих частей корпуса, которые должны быть завершены к концу августа. Согласно заключенному контракту «Владивосток» должен быть построен и принят в состав российского ВМФ через 36 месяцев после закладки. А закладка первого корабля типа Mistral состоялась в феврале этого года.
Пока до конца не решено, в какой из флотов поступит «Владивосток», хотя изначально предполагалось, что он будет служить на ТОФ. Под него даже реконструировался причал в столице Приморья.
Однако позже, после отставки министра Анатолия СЕРДЮКОВА, руководство Минобороны РФ высказало идею, что вертолетоносец вполне сгодился бы для службы в составе возрожденной эскадры в Средиземном море, которую пришлось создавать из огрызков аж трех российских флотов – Северного, Балтийского и Черноморского. На Дальнем Востоке России геополитическая ситуация также требует усиления вконец обветшавшего Тихоокеанского флота. Однако, как показывает опыт, когда речь заходит о поставках новых вооружений, то в условном соревновании неизменно выигрывают те военные округа и флот, которые расположены ближе к Москве. Так было с поставками новых комплексов противовоздушной обороны С-400, новыми самолетами, танками и пр. Но, как говорится, "будем посмотреть"…
Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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