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У вертолетоносца "Владивосток" соединили "зад" и "перед"

30 Июля 2013, 14:42 | Владивосток

На днях прибуксированная во французский порт Сен-Назер кормовая часть строящегося для ВМФ России десантного вертолетного корабля-дока "Владивосток" типа Mistral, введенная в сухой строительный док верфи STX France, была состыкована с построенной там носовой частью корабля.

Сейчас идут работы по фактическому соединению обеих частей корпуса, которые должны быть завершены к концу августа. Согласно заключенному контракту «Владивосток» должен быть построен и принят в состав российского ВМФ через 36 месяцев после закладки. А закладка первого корабля типа Mistral состоялась в феврале этого года.

Пока до конца не решено, в какой из флотов поступит «Владивосток», хотя изначально предполагалось, что он будет служить на ТОФ. Под него даже реконструировался причал в столице Приморья.

Однако позже, после отставки министра Анатолия СЕРДЮКОВА, руководство Минобороны РФ высказало идею, что вертолетоносец вполне сгодился бы для службы в составе возрожденной эскадры в Средиземном море, которую пришлось создавать из огрызков аж трех российских флотов – Северного, Балтийского и Черноморского. На Дальнем Востоке России геополитическая ситуация также требует усиления вконец обветшавшего Тихоокеанского флота. Однако, как показывает опыт, когда речь заходит о поставках новых вооружений, то в условном соревновании неизменно выигрывают те военные округа и флот, которые расположены ближе к Москве. Так было с поставками новых комплексов противовоздушной обороны С-400, новыми самолетами, танками и пр. Но, как говорится, "будем посмотреть"…

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: флот  ТОФ  мистраль 



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Комментарии

  • Псевдоним15:28, 30.07.2013#

    Петр 1 очень удивился бы. . .

  • igor15:32, 30.07.2013#

    Вопрос в другом, есть ли на ТОФ структуры для содержания и обслуживания такого корабля. Я уже не говорю о короблях охранения, обеспечения и т. д. . Думаю флот(точнее его остатки) в целом не готов иметь такой корабль. В настоящее время-это пустая трата денег.

  • Дежурный критик15:42, 30.07.2013#

    На ТОФ нет ничего, так хоть пусть будет "Мистраль".

  • Псевдоним15:37, 30.07.2013#

    И тут распилы рулят

  • Вл15:52, 30.07.2013#

    Кормовую часть делали в Питере. Сразу видно что вся палуба кормы за месяц покрылась ржавчиной. Краску еще в Питере кто-то отжал. Во Владивостоке кстати распил качественнее собрали бы и факт что дешевле.

  • Дежурный критик17:00, 30.07.2013#

    Это не ржавчина, а специальная маскировочная краска, чтобы корабль не отличался от ржавых российских кораблей.

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