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Саммит АТЭС - 2012
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Общественная приемка объектов саммита АТЭС во Владивостоке начнется на этой неделе

30 Июля 2012, 20:49 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля, ZRPRESS. В конце текущей недели общественная рабочая группа приступит к оценке объектов, построенных к саммиту АТЭС, с точки зрения их удобства для жителей Приморского края.

Общественники проинспектируют мосты через бухту Золотой Рог, на остров Русский, низководный мост «Де-Фриз-Седанка», новый аэровокзальный комплекс, автомобильную дорогу «бухта Патрокл – мост через бухту Золотой Рог», трассу пос. Новый - Де-Фриз – Седанка - Патрокл, а также участок дороги на острове Русском, от моста до корпусов ДВФУ.

По словам Владимира Миклушевского, рабочей группе нет необходимости дублировать деятельность многочисленных проверяющих и контрольных органов (Прокуратуры, Роспотребназора, Ростехнадзора и т.д.). Задача общественников – оценить, насколько новые объекты будут удобны в повседневной жизни.

Перечень предложений по обустройству построенных объектов рабочая группа представит губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому до 20 сентября. На основании итоговых предложений рабочей группы губернатор даст необходимые поручения профильным структурам.

Жители Приморья также смогут передавать рабочей группе свои рекомендации – как при непосредственном общении, так и через Интернет. Особенностью рабочей группы будет открытость ее формирования. В этом процессе сможет принять участие каждый житель Приморского края.

Добавим, что в состав рабочей группы войдут 12 человек, причем губернатор сможет предложить только три кандидатуры. Остальные члены рабочей группы будут выбраны жителями Владивостока и края через инернет-голосование (общественное рейтингование). По одному кандидату в первоначальный список для общественного рейтингования предложат члены рабочей группы по формированию «Открытого правительства» Приморского края. Рабочая группа по формированию «Открытого правительства» утвердит и окончательный персональный состав рабочей группы по общественной приемке объектов саммита.

Адрес для интернет-голосования будет представлен 31 июля.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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