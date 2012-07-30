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Во Владивостоке появится фитнес-центр эконом-класса
ВЛАДИВОСТОК, 27 июля, ZRPRESS. Заседание Градостроительного совета состоялось 26 июля в администрации краевого центра под председательством главы Владивостока Игоря Пушкарёва.
На обсуждение экспертов были вынесены четыре важных для облика города проекта.
Концептуальное предложение завершения строительства гостиницы на улице Пограничной, 2 представила проектная организация ОАО "ДНИИМФ". На данный момент здание на углу улицы Фокина и Пограничной требует обязательной реконструкции, и не только по эстетическим параметрам: для такого рода здания по правилам пожарной безопасности необходимо две лестницы (пока есть только одна). В ходе проектирования специалисты предложили оригинальные архитектурные решения, которые бы позволили вписать объект в историческую застройку. Оценки экспертов разошлись, однако все сошлись во мнении, что проект требует некоторой доработки. Прежде всего, необходимо рассмотреть все варианты увеличения количества парковочных мест. Прозвучал и ряд предложений по стилистике здания, что могло бы в итоге сделать этот объект достойным этого ценного уголка старого города.
Затем была рассмотрена предпроектная проработка спортивно-общественного центра в районе стадиона "Строитель". Суть предложения в том, чтобы на месте нынешнего рынка построить большой комплекс, который бы включал множество фитнес-залов и помещений для массового и семейного спорта (в ценовом сегменте "эконом"), а также большие торговые площади, кафе и закусочные.
Сам объект специалисты оценили как вполне успешный, при этом итогом обсуждения стало предложение - подготовить концепцию развития стадиона "Строитель" как единого объекта, после чего будет логичным рассматривать его отдельные элементы. К примеру, вряд ли есть возможность сделать этот стадион главным городским спортивным объектом для многотысячных мероприятий - в силу близости к жилым домам и ограничениям по шуму. Но как комплекс для массового спорта он очень нужен городу, включая здания в его составе.
Активным получилось обсуждение проекта 28-этажного жилого дома на улице Володарского. Этот объект - первый опыт совершенно новой для Владивостока программы - развития застроенных территорий. Этот участок земли сейчас занят ветхими и аварийными домами. По итогам проведенного конкурса был выбран инвестор, который теперь предоставит людям из старых домов новое комфортное жилье, а на этом месте построит новое современное жилое здание. Бережное отношение к историческому облику этого уголка, к редкостному природному ландшафту, создание удобной среды в этом месте - такие задачи были поставлены перед проектировщиком, и в целом специалисты с ними справились.
Единодушного одобрения заслужил проект планировки территории в районе поселка Трудового (заказчик - ООО "ДАЛТА-Восток-1", проектная организация - ООО "Аргус-Арт". Здесь начинается строительство большого жилого микрорайона, где появятся как дома средней этажности, так и малоэтажная застройка и индивидуальное жилье. И, конечно, все необходимые объекты социальной сферы. Эксперты единодушно отметили , что микрорайон получился очень человечным: масштаб зданий соразмерен людям, сохранены все природные объекты, очень много пешеходных аллей и дорожек, уютными получатся и дворики, удобными - транспортные связи. Как подчеркнул ведущий российский архитектор и член Градостроительного совета Владимир Плоткин, который в качестве члена жюри рассматривает проекты, представленные на самые разные архитектурные конкурсы, - это по-настоящему профессиональная работа, достойная высокой оценки на любом из таких конкурсов, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
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