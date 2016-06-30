Из Владивостока в Далянь теперь можно улететь прямым рейсом

Вице-губернаторы Приморского края Сергей Нехаев и Сергей Сидоренко провели рабочую встречу с вице-губернатором провинции Ляонин Чжао Хуамин. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Сергей Нехаев отметил, что в Приморье возобновились авиарейсы из Владивостока в Далянь. Они будут осуществляться до середины сентября авиакомпанией «Аврора». По мнению Сергея Нехаева, это позволит увеличить взаимные турпотоки.

Заместитель главы региона акцентировал, что в Приморье создаются новые привлекательные для туристов места, и скоро для того, чтобы познакомиться с русской культурой, соседям из стран АТР больше не нужно будет летать за тысячи километров в Москву и Санкт-Петербург.

«Я считаю, что впереди любого экономического сотрудничества идет культурное взаимодействие. Ведь инвестор сначала приезжает на территорию как турист. Владивосток развивается как европейский город в Азии. Мы работаем над созданием здесь филиалов Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. С начала года в Приморье работает сцена Мариинского театра, скоро откроется современный цирк. Мы надеемся, что турпоток, который сегодня направлен в центральную часть России, будет перетекать на территорию Приморья», – добавил заместитель главы региона.

Сергей Нехаев добавил, что туристический потенциал территорий Приморья и провинции Ляонин нужно активно развивать, совместно представляя его на различных мероприятиях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.