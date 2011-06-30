В ДВФУ состоялся очередной выпуск журфака

Журналистское сообщество Владивостока пополнилось 29 июня очередным выпуском журфака ДВФУ. Дипломы специалистов по связям с общественностью и журналистов получили 78 человек, сообщает РИА PrimaMedia.

"Среди сегодняшних выпускников есть как состоявшиеся профессионалы, так и те, кому только предстоит закрепиться в профессии. Но могу сказать точно: абсолютное большинство из сидящих сегодня в зале – настоящие журналисты и по профессии, и по призванию", - выступил на церемонии вручения дипломов директор Института массовых коммуникаций и филиала ВГТРК "ГТРК "Владивосток" Валерий Бакшин.