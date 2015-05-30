Обманутые дольщики дома "на костях" во Владивостоке устроили акцию протеста

30 мая на привокзальной площади Владивостока возле памятника Ленину собрались люди - обиженные дольщики злополучного дома по адресу ул. Овчинникова, 18-20, где по утвержденному проекту и официально полученному разрешению на строительство ЗАО «Дальневосточная строительная корпорация» должно было построить большой кирпичный 12-этажный жилой комплекс «Новое столетие». Корреспондент деловой газеты "Золотой Рог" побывал на месте событий.

Остановилось строительство дома в 2008 году. Виной этому был не очередной мировой кризис или какие-то иные глобальные причины, а «взрыв общественного мнения», может быть, спонтанный, а может быть, инициированный конкурентами компании. Главное, что нашелся повод – разрытые строителями человеческие останки. Жители соседних со стройкой домов поднялись на борьбу против мешающей им стройки, уверенные в том, что строить на месте уже готового котлована ни в коем случае нельзя, потому что раньше на этом месте было кладбище. Парадокс того, что их дома, скорее всего, тоже находятся «на костях» или в санитарной зоне захоронения, ими в возникшем споре как-то «замыливался». А ведь если это действительно серьезный момент, то людей должны были бы переселить, а их простоявшие уже более полувека хрущобы – снести.

Хотя кости с объекта были собраны, вывезены и захоронены, как это практикуется в случаях возможной нежелательной огласки, но было поздно. Колесо Фемиды завертелось против застройщика, и в итоге многолетней судебной кампании строительство было запрещено, а все апелляции застройщика отклонены.

Администрация города, выполняя решение суда, была вынуждена отозвать разрешение на строительство. А убытки, которые понес застройщик и дольщики, оказались невосполнимы. Казалось бы, раз суд с подачи прокуратуры принял решение в пользу удовлетворения интересов и эмоций старожилов этого района, вернее, их инициативной группы, то именно за их счет и стоило бы вернуть закопанные средства. Ведь не факт, что строить было нельзя. Строить было можно, как это делается и в Москве, и в Санкт-Питере и других городах, где на месте старых захоронений после определенных спецработ появлялись и появляются новые дома.

Как отмечалось, на момент остановки строительства 21 дольщик вложил в него 19 910 025 рублей, а стоимость выполненных работ к тому времени достигла 26 916 837 рублей. Язык судебного протокола «подыгрывает» дольщикам: «по состоянию на 3 кв. 2008 года с учетом дисконтирования суммы, внесенной дольщиками по процентной ставке ЦБ РФ по вкладам, вклад дольщиков оценивался в 25 256 817 рублей». Но даже с учетом этого затраты строителей составили 106% от «дисконтированной» суммы, то есть ими было сделано больше, чем дольщиками внесено денег. А ведь само свертывание строительства тоже потребовало затрат!

В столь форс-мажорной ситуации компенсировать потери дольщиков за счет застройщика суд был не вправе, и компания в плане обязательств перед дольщиками оказалась чиста, компенсировать потери дольщиков за счет бюджета, признав ошибкой выданное разрешение на строительство дома на ул. Овчинникова, 18-20, суд тоже был вроде бы не вправе. Однако рекомендовал застройщику «перебросить» дольщиков с этого дома на другие – на ул. Кипарисовой и Зейской. Надо полагать, подразумевалось, что это можно было сделать без потерянных в районе Моргородка денег.

По данным городской администрации, когда несколько лет тому назад на уровне администрации края заработала комиссия, занимающаяся обманутыми во Владивостоке дольщиками, то по дольщикам на ул. Овчинникова руководитель ЗАО «ДВСК» Виктор КРИВУЛИН дал обещание тогдашнему вице-губернатору края Владимиру БАЛАНУ за «зеленый свет», то есть устранение административных барьеров и недоразумений в строительстве компанией других жилых домов, дать дольщикам жилье в этих домах. Надо полагать, пожертвовав прибылью компании.

С документами, которые положили на ЗАО «ДВСК» моральные обязательства стоимостью более 25 млн рублей (а в нынешних ценах это в несколько раз больше), дольщики не знакомы. Поэтому они твердо уверены, что их обманули городская и краевая власти, да и центральная ничего не сделала, чтобы решить их проблему, отсылая все их обращения на местный уровень, где решение встало колом. Застройщик считает, что никакой «зеленой улицы» после переговоров с вице-губернатором не появилось, а административные барьеры по-прежнему брались большой порчей крови. Экономического эффекта, за счет которого можно было бы выполнять моральные обязательства, не появилось.

О чем говорит этот митинг? О том, что этих людей просто вычеркнули из «проблемных дольщиков», никто их проблемой серьезно не занимается. Слова есть, но дел – нет.

Десятилетняя девочка Валентина, дочка Любови КНЯЗЕВОЙ, сказала, что больше всего на свете она хочет, чтобы люди, облеченные властью и уполномоченные решать проблемы с обманом, помогли ее маме, и она бы больше никогда не плакала. Любовь Федоровна оплатила материнским сертификатом с доплатой строительство на Овчинникова 2-комнатной квартиры. Когда она вступала в дольщики, дочке был один год, сейчас – десять. Живут семьей за городом, снимая недорогое жилье. Она считает, что ситуация такова, что «один кивает на другого, а мы остались за бортом».

Другой дольщик Александр КОВАЛЕНКО, сказал, что его буквально «убила фраза» нынешнего вице-губернатора края Олега ЕЖОВА на его встрече с дольщиками с Овчинникова – «скажите спасибо, что мы вас слушаем». Это когда они, дольщики, надеялись на его реальное «чиновничье дело». Александр отметил, что, в принципе, он не против построенного вместо дома сквера, но как-то это несправедливо, потому что он лично помнит, что когда был школьником, там и на месте домов, которые рядом, было кладбище. Он внес 1,2 млн рублей на строительство своей квартиры, но не получил ее. Не получил и денег назад, потому что решение суда шестилетней давности по его иску не выполняется. По его мнению, таких денег, чтобы построить квартиру, как хотел тогда, у него уже нет, и никогда уже не будет.

Кто-то добавляет, что от власти дольщикам хотелось бы получить хотя бы место под строительство в этом районе, где они хотели жить, а с остальным они бы уж сами как-то определились бы.

Юрий СПИЧКИН заработал на квартиру в морях. Хотел жить именно в этом районе города. За полтора миллиона надеялся получить 1-комнатную квартиру. Сейчас – безработный. Есть жена и двое детей. Семья вынуждена продолжать жить в деревне.

Для этих людей жизнь остановилась, когда остановилось строительство их дома. По их проблеме нет легкого решения. Но плохо то, что его и не видно «на горизонте».

Виктор КУДИНОВ, фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.