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Во Владивостоке готов к открытию Музейно-выставочный центр истории связи
31 мая во Владивостоке «Ростелеком» открывает Музейно-выставочный центр истории связи. Действующая до недавних пор постоянная экспозиция по истории средств связи обрела новый статус и просторное помещение.
Бессменный организатор, руководитель и собиратель раритетов Борис Францевич Василькевич за более чем десятилетнюю историю экспозиции изыскал более 400 экспонатов и более 1,5 тысяч ценных документов и фотографий, отражающих развитие отрасли связи в Приморском крае. В их числе такие раритеты, как абонентские телефонные справочники Владивостока за 1918,1924,1928 и 1930 годы, целая коллекция редких телефонных аппаратов, в том числе и редукторный настольный аппарат «Эриксона» 1903 года, который нигде больше не сохранился, и многие другие ценные экспонаты.
В новом Центре воссоздано несколько исторических композиций-реконструкций, организовано несколько отделов по истории телеграфа, радиосвязи, телефонной связи, сотовой связи.
Музейно-выставочный центр «Ростелеком» находится по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 57 (ост.Лазо), вход со стороны ул. Светланской.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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