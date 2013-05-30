Семья Я. пытается победить коррупцию во Владивостоке: возврат долгов по-русски

29 мая Ленинский районный суд города Владивостока под председательством судьи Татьяны Лушер вынес решение о бездействии судебного пристава-исполнителя Анны Кузьменко. Началась эта история в 2008 году… Подробности "Золотой Рог" узнал из длинного письма, пришедшего в редакцию… Сегодня мы его публикуем, прилагая комментарий судебных приставов.

Исторический ракурс

"Каждый, наверное, уже усвоил, что давать в долг – дело неблагодарное. Устанешь потом возвращать свои деньги. А если ты и не занимал вовсе, а просто попался в лапы непорядочным людям, которые тебя обманули, что тогда? Неискушенный российский человек пока еще верит в судебную систему и судебных приставов. Как убедилась на своем горьком опыте семья Я. – сохранить веру в систему, столкнувшись с ней, не всегда просто...

Поженившись в 2008 году и ожидая малыша, молодая семья Я. задумалась о своем собственном жилье, благо их семейный бизнес стабильно развивался, и они могли себе позволить приобрести достойную квартиру. Как всегда в таких случаях, «совершенно случайно» рядом оказывается риэлтор, у которого «как раз для вас есть отличнейший вариант». Будто бы по случаю шеф риэлторской компании продает свою собственную элитную пятикомнатную квартиру. В миру продавец оказался учредителем агентства недвижимости «Монолит-Р» Дубровиным Александром Анатольевичем. Молодожены и не планировали покупать такие хоромы, их ведь надо не только купить, но и содержать впоследствии, но продавец был такой душка, так убеждал, а беременной жене Я. было затруднительно подыскивать по городу различные подходящие варианты, так что не успели и глазом моргнуть, как своими собственными руками поставили подпись на Договоре о задатке и отсчитали этот самый задаток в 5 млн рублей.

Милейший хозяин «Монолита-Р» даже предложил им, не дожидаясь окончания сделки, заселиться в эту самую квартиру, на которую, как выяснилось позже, у него даже не было Свидетельства о собственности – дом не был сдан в эксплуатацию. Почему это так, молодая семья поняла чуть позже, когда натяжные потолки от потока воды (квартира была оборудована на последнем, техническом этаже, который сейчас модно именовать пентхаусом) пузырём провисали до пола, а грибок расползался по стенам. Понятное дело, что от такого «элитного» жилья Я. отказались и потребовали от продавца возврата задатка в полном размере.

И вот тут вся любезность с Дубровина спала. С горем пополам, частями, но 2 млн рублей с него удалось получить. Остальное он не желал отдавать ни под каким предлогом, так что молодоженам Я. была одна дорога – в суд.

Долгая дорога в…

В исковом заявлении в качестве обеспечения иска Я. попросили суд наложить арест на данную квартиру, но ушлый хозяин агентства недвижимости «Монолит-Р» умудрился за день до суда совершить сделку купли-продажи этой недвижимости, так что у квартиры оказался другой добросовестный приобретатель, а у иска семьи Я. не оказалось обеспечения.

Суд Я. выиграли. Как ни исхитрялся Дубровин, но его обязали выплатить истцу сумму более 3 млн рублей.

1 апреля 2010 года решение суда вступило в силу. Что делается далее в таких случаях? С исполнительным листом наперевес несчастные потерпевшие идут к судебным приставам, которых государство поставило на эту службу для того, чтобы они помогали людям и организациям получить наконец-то свои деньги. Законом службе судебных приставов даны практически безграничные полномочия. Чуть ли не каждый день в прессе и в интернете можно прочитать, как приставы не выпускают должников за границу, как, бросив увязнувшую на бездорожье машину, по тайге прорываются несколько десятков километров к пасеке, на которой не от хорошей жизни подрабатывает несчастная должница, задолжавшая по алиментам, как изымают у старушек допотопные швейные машинки в счёт долга за коммунальные услуги. Закон суров, но это – закон! Казалось бы, что он должен быть един для всех.

Одна надежда - на закон

С этой верой понесли и Я. свой исполнительный лист в службу судебных приставов по Ленинскому району города Владивостока. Казалось бы, что дело сделано. Должник имеет давний и прибыльный бизнес, прекрасно себя чувствует, вступление в законную силу не в свою пользу решения суда отметил покупкой в апреле 2010 года «двухсотого» Ленд Круизера. Оформил, правда, его на свою сожительницу. Ну а кто знает, может просто подарок сделал. Главное, что деньги есть.

Вести исполнительное производство доверили судебному приставу-исполнителю Кузьменко Анне Витальевне. Должника, как полагается, пригласили для беседы. В этот момент они нашли друг друга, или немного позже – история умалчивает. Но факт остаётся фактом: один написал объяснительную, что беден, как церковная крыса, а вторая сделала вид надолго, что никак не может найти негодяя-должника, хотя на работу ежедневно проезжает мимо офисов его «империи» «Монолит-Р», которые уютно расположились в шаговой доступности от приставов Ленинского района и продолжали приносить прибыль своему хозяину.

А что наша многострадальная семья Я.?

Им и их представителю с сочувствием и всей серьезностью с августа 2010 года и почти весть 2011-й говорили, что тщательно ищут должника, прикладывают все усилия. Бесконечно таким способом прикрывать Дубровина приставу было невозможно, так как уголовную ответственность за злостное уклонение от выплаты по исполнительному листу еще никто не отменял. Поэтому к октябрю 2011 года появилась легенда о том, что у должника зарплата в 10000 рублей, с которой пристав нещадно обязала организацию «Монолит-Р», где, якобы, Дубровин просто работает по трудовому договору, перечислять 50% в счет погашения долга взыскателю.

Самое интересное, что в реальности никакой «Монолит - Р» денег не перечислял, да и Дубровин долгое время, как потом выяснилось, был в неведении, что, оказывается, он что-то платит. Но перечисления в размере 4633 рубля дважды поступили на счет наших героев Я. А после этого, в декабре 2011 года, на официальном сайте приставов, где каждый может отследить ситуацию со своими долгами, произошла метаморфоза – долг Дубровина вдруг резко «похудел» на 2800000 рублей. Вдохновленные Я. ждали-ждали, что сейчас эта сумма им будет выплачена, но так и не дождались.

Система "глючит"…

Пристав на их недоумение лишь пожимала плечами и отвечала: «А, видимо сайт глючит». И продолжала перечислять Я. суммы по 4633 рубля, причем все на том же сайте безо всяких «глюков» эти суммы не забывали списываться. А в апреле 2012 года пристав-исполнитель Кузьменко приорела новое жилье. С исчезновением с остатка долга Дубровина суммы в 2800000 рублей это никак не связано, не подумайте чего плохого…

А терпеливые Я. всё верили в добросовестную работу пристава. И ждали. А потом ждать устали и пошли к должнику. И были очень удивлены, когда тот, вальяжно развалившись в кресле в своем офисе, заявил, мол, ничего вы от меня не получите, я все вопросы решил, ну, если только 1 300 000 могу выплатить вам «на бедность», а почему именно столько – идите к приставу и у нее поинтересуйтесь. Такой вот пердимонокль.

Пошли наши Я. к приставу, но не затем, чтобы такие вопросы задавать (верили ведь в непогрешимость института приставов, считали, что Дубровин просто блефует), а подать ходатайство на запрет выезда должника за пределы России. Дело было в середине декабря 2012 года, приближались новогодние праздники. И вновь ничего не изменилось – должник как жил на широкую ногу, так и продолжал шиковать. И решили Я., что пора уже поинтересоваться материалами исполнительного производства - что же вообще делалось за эти годы для того, чтобы долг вернуть-то? Не с первой попытки это им удалось, но удалось. И шокировало.

Пристав Кузьменко была любезной только до той минуты, когда глава семейства Я. не увидел в её компьютере, в таблице выплат должника Дубровина, строчку про то, что тот выплатил в декабре 2011 года 2800000 рублей. Напомню, что именно на столько уменьшилась как раз в это время сумма долга на официальном сайте. Это на том, который «глючил». И когда Я. ткнул пальцем в компьютер и спросил: «А это что? А эти деньги где?», то Кузьменко превратилась в фурию и чуть не вытолкала всё семейство за дверь кабинета и пригрозила, что, мол, если будут задавать такие вопросы, то там (за дверью) мгновенно окажутся.

Все дальнейшие события – это уже детектив

Первой главой детективной истории стал визит пристава по месту прописки должника, инициированный многострадальной семьёй Я. При ознакомлении с материалами исполнительного производства выяснилось, что за 2,5 года пристав Кузьменко ни разу не посетила своего подопечного Дубровина, не попыталась выяснить, как он там поживает, что имеет, чем занимается. Поэтому Я. настояли, чтобы, не затягивая, буквально на следующий день, пристав вместе с ними навестила должника, арестовала его имущество, ведь у него имеются ювелирные украшения, приличный телефон, какая-то наличность в бумажнике наверняка присутствует.

Визит оказался чистым фарсом, дешёвым представлением, разыгрываемым на глазах семьи Я. Должник Дубровин встретил «гостей» по-домашнему, в кальсонах. Кстати, поскольку в своей квартире он с размахом организовал офис, то всякие бухгалтеры-менеджеры-риэлторы в это самое время активно работали в офисе и с недоумением взирали на резко преобразившегося шефа. Кальсонами дело не ограничилось.

В руках Дубровин демонстративно вертел допотопный телефон и с печалью в глазах рассказывал о своей горькой судьбе, когда ему приходится скитаться для ночевок по друзьям, либо пытаться пристроиться на дермантиновом диванчике в офисе. Пристав и должник откровенно общались друг с другом на «ты», первую явно веселила вся эта клоунада, поэтому «держать лицо» и напускать на себя строгий вид Кузьменко удавалось с трудом.

Несложно догадаться, что должник о визите был заранее предупрежден, а в процессе посещения квартиры ничто не арестовывалось и не изымалось. А как же сюжеты в СМИ о том, как грозные приставы являются к злостным неплательщикам и, непреклонные к очередным аргументам «заплачу как только, так сразу», выносят все, что под руку попадется? Так то простые граждане, неоплатившие за услуги ЖКХ, а не бизнесмены, задолжавшие миллионы. С первых взять нечего, а вторые интересны своими связями и обеспеченностью. Кстати, запрет на выезд должника за пределы России, о котором еще в декабре 2012 года ходатайствовал Я., так и не был наложен приставом. А зачем должнику создавать такие проблемы, это ведь не штрафы ГИБДД для простых смертных?!

С того памятного визита (30 января 2013 года) прошло уже, практически, четыре месяца. За это время приставы развернули целую войну против… взыскателя. Почему приставы? Да потому, что к войне подключилась и заместитель старшего пристава Горохова А.Г., и сама старший пристав Алексеева Н.Н. Их раздражало то, что семья Я. хочет получить все же свои деньги. Их раздражало то, что Я. внимательно изучают все документы, находят массу несоответствий, нарушений законов, фактов бездействия.

Вот это "номер"!

Кажется абсурдом, но практически все материалы исполнительного производства велись под чужим номером. Это как ребенка при рождении родители назвали одним именем, а в дальнейшем вдруг стали называть его абсолютно по-другому, уверяя, что так он всегда и звался, а тому, что написано в его метрике – не верьте. И на этот «чужой» номер, судя по документам, со счетов должника снимались деньги в счет погашения его задолженности. Сниматься-то снимались, деньги приставами отсылались из банков, но семья Я. их не получала и даже не догадывалась, что они были.

Их уделом оставалось довольствоваться ежемесячными платежами по 4633 рубля. За эти месяцы было написано более 30 ходатайств, заявлений, жалоб на имя старшего пристава Н.Н. Алексеевой. Молчание на все это было ответом семье Я., а недавно они получили от Алексеевой письмо, в котором она дает понять, что взыскатели ей надоели своей настойчивостью, отвечать им она не желает, и вообще они злоупотребляют своим правом... Правом на получение своих денег, видимо… Были написаны Я. две жалобы с приложением всех документов – одна в прокуратуру Приморского края, другая – в Ленинскую районную прокуратуру, с просьбой провести проверку и завести надзорное дело. И если краевая прокуратура отнеслась к заявителю со всем вниманием, подключила к проверке службу безопасности Управления федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, то в прокуратуре Ленинского района заместитель прокурора товарищ Огурцов С.А. в тот момент, когда семья Я., уставшая ждать, когда по их жалобе назначат исполнителя, сама явилась к Огурцову на приём, продемонстрировал, не стесняясь, лежащую на его столе жалобу заявителей и открытым текстом предложил пойти к старшему приставу Алексеевой и "решить вопрос".

Не удивительно, что при таком контрастном подходе надзорных органов к жалобам граждан в первом случае проверка выявила нарушения, после чего сочли необходимым передать все материалы и результаты проверки в городской отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, а во втором случае прокуратура Ленинского района переслала жалобу заявителя тем, на кого, собственно, заявитель и жаловался и работу кого просил проверить.

В последствии за подписью и.о. прокурора Ленинского района Бойченко В.В. пришел ответ, что у приставов Ленинского района все хорошо, нарушений не выявлено, в проведении прокурорской проверки заявителю Я. отказано. Особенно интересно это было читать, зная, что по деятельности данных приставов работают следователи городского УВД, и масса нарушений закона уже обнаружена и доказана. К примеру, взыскатели, зная, что Дубровин является любителем поохотиться, тщетно писали и настаивали, чтобы пристав сделала запрос на наличие у должника какого-либо оружия. Эти ходатайства поначалу игнорировались, а потом пошли уверения пристава, что у должника нет оружия.

Аналогичная история и с квартирами должника. Смешно предполагать, что, занимаясь куплей-продажей недвижимости с конца 90-х годов, Дубровин, организовав по месту своей прописки офис, сам, как он уверял, скитается в поисках ночевки все эти годы по друзьям... Но у пристава Кузьменко на это был всегда ответ, зафиксированный даже письменно – у должника имеется единственное жилье, поэтому арестовать его, согласно действующего закона, не представляется возможным.

А когда выяснилось, что данным делом занялись следователи, которые мгновенно выявили наличие у должника двух охотничьих ружей, то пристав не только признала этот факт, но и спешно вытащила откуда-то из небытия документы, подшив их к материалам исполнительного производства лишь 30 апреля 2013 года, подтверждающие наличие у должника Дубровина иной недвижимости.

Думаете, что у истории хеппи энд?

Ошибаетесь. Оружие арестовано, но… оставлено должнику. Имущество по месту прописки на бумаге арестовано, но, вопреки ходатайствам, не изъято и не продано – оно также оставлено должнику. Квартиру взыскатели заставляли пристава арестовывать чуть ли не силком, но будто бы случайно в протоколе ареста пристав Кузьменко указывает неверный номер квартиры, тем самым сделав документ об аресте недвижимости недействительным. Может, чтобы не лишиться квартиры, Дубровин все же выплатил долг? Отнюдь, ничего не изменилось.

Он продолжает разъезжать на джипах, за эти годы отстроил квартиру в новом доме по проспекту Красного Знамени, оформив ее на имя своей сожительницы, а долг и по сей день не взыскан. И, не поверите, пристав до сих пор уверяет, что живет данный должник на зарплату в 10 тысяч рублей.

Все это рассказано с надеждой на то, что деятельностью отдела судебных приставов по Ленинскому району города Владивостока и равнодушием отдельных вышеназванных лиц из прокуратуры Ленинского района заинтересуются соответствующие надзорные органы и Следственный комитет Приморского края. Пора уже, наверное, коррупционные метастазы, разросшиеся во властных структурах, не пытаться лечить с помощью анальгина, а «резать, не дожидаясь перитонита»? Очень хочется надеяться в торжество закона…"

С уважением, Ирина Тополева.

P.S…Итак, напомним, 29 мая 2013 года, на основании вышеозвученных фактов и подтверждающих эти факты документов, Ленинский районный суд города Владивостока под председательством судьи Лушер Татьяны Анатольевны вынес решение о бездействии судебного пристава-исполнителя Кузьменко Анны Витальевны.



Газета "Золотой Рог" будет следить за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ

Начальника отдела - старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Ленинскому району Владивостокского городского округа Н.Н. Алексеевой:

На Ваш запрос о предоставлении информации по факту поступившего в редакцию газеты «Золотой Рог» обращения гражданина Якимова А.А. по поводу действий судебного пристава отдела судебных приставов по Ленинскому району Кузьменко А.В., сообщаю:

13.07.2010 на основании исполнительного листа ВС№ 001059165 от 09.12.2009, выданного Ленинским районным судом г. Владивостока, по делу № 2-4838/09, о взыскании суммы долга в размере 3 019 100 руб., с Дубровина Александра Анатольевича в пользу Якимова Александра Анатольевича в отделе судебных приставов по Ленинскому району Владивостокского городского округа, возбуждено исполнительное производство № 12424/10/01/25.

22.01.2013 на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому району Владивостокского городского округа в отношении Дубровина А.А. поступил исполнительный лист № ВС 009322861 от 13.12.2012, выданный Мировым судьей с/у № 99 Ленинского района г. Владивостока № 2-5041, вступивший в законную силу 30.12.2010 о взыскании коммунальных платежей в размере 1 207,29 руб., в пользу взыскателя ОАО ДГК.

В связи с тем, что в отношении Дубровина А.А. в отделе судебных приставов по Ленинскому району Владивостокского городского округа возбуждено несколько исполнительных производств, то 25 февраля 2013 года в соответствии с ст. 34 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» все исполнительные производства объединены в сводное исполнительное производство, которому присвоен регистрационный номер 2138/13/01/25СД.

Постановления о возбуждении исполнительного производства направлены обеим сторонам исполнительного производства: должнику (заказное письмо с уведомлением) для исполнения, взыскателю (простое письмо) для сведения.

Одновременно с возбуждением исполнительных производств судебным приставом – исполнителем направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы.

Из материалов сводного исполнительного производства № 2138/13/01 СД следует:

По информации МРЭО ГИБДД УВД по ПК автотранспорта, зарегистрированного за должником на праве собственности, не значится.

Согласно справки краевого адресного бюро, должник зарегистрирован по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д.76 кв.5.

Согласно ответу отдела организации розыска должников и их имущества УФССП России по приморскому краю за А.А. Дубровиным числится на праве собственности квартира по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 76 кв. 5. В связи с тем, что вышеуказанное имущество является единственным объектом недвижимого имущества, зарегистрированного за гражданином А.А. Дубровиным, то 19.07.2010 вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимого имущества должника, а именно квартиры по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 76 кв. 5. Данная мера носит обеспечительный характер и относится к числу иных мер, обеспечивающих исполнение исполнительного документа. Следует отметить, что арест на квартиру (по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 76 кв. 5) не накладывался, поскольку в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об исполнительном производстве» и ч. 1 ст. 446 ГПК, указанное имущество является единственным пригодным жилым помещением (его части), предназначенным для постоянного проживания гражданина-должника и членов его семьи.

Кроме того, 12.08.2010 направлен запрос в Управление Росреестра по Приморскому краю о предоставлении информации: является ли вышеуказанное имущество предметом залога или ипотеки и кто является (организация или физ.лицо) залогодержателем вышеуказанного имущества с предоставлением копии договора залога. По данным из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним: Дубровин А.А. является правообладателем 4-х комнатной квартиры по адресу: Светланская, д.76 кв.5 (ипотека с 20.12.2006 по 22.12.2011).

Кроме того, в рамках данного исполнительного производства были направлены постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банках или иной кредитной организации г. Владивостока. Согласно полученных ответов из кредитных организации г. Владивостока следует, что за А.А. Дубровиным открытых счетов не числиться, за исключением в ОАО СКБ «Примсоцбанке», где открыт счет, но остаток денежных средств на счете нулевой. В ОАО «Дальневосточном банке» на имя Дубровина А.А. открыто 2 банковских счета, общая сумма денежных средств, находящихся на установленных счетах составила 3630.00 рублей. В соответствии со ст.70 ФЗ «Об исполнительном производстве» 20.08.2010 судебным приставом-исполнителем Кузьменко А.В. вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства. На основании указанного постановления со счета должника были перечислены денежные средства в размере 3 630,00 рублей, которые были распределены на реквизиты взыскателя, указанные в заявлении о возбуждении исполнительного производства.

В материалах исполнительного производства имеется объяснительная, отобранная у Дубровина А.А. (от 27.07.2010), в которой он сообщает, что имущество не имеет. Кроме того, в объяснительной записке он указал, что намерен обратиться в суд о предоставлении рассрочки в выплате долга, так как сумма долга значительно превышает его заработок.

22.02.2011 судебным приставом вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника и направлено руководителю ТСЖ «РЕЙД» для исполнения. Но 01.03.2011 данное постановление возвращено в отдел судебных приставов без исполнения с заявлением за подписью Шевченко Е.В., в котором сообщается, что Дубровин А.А. в должности генерального директора ТСЖ «РЕЙД» с 28 июня 2009 года не значится. Согласно справке о доходах физического лица за 2010 год Дубровин А. А. ежемесячный доход в размере 10 650,00 рублей, в связи с чем 09.06.2011 вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника и направлено на исполнение в ООО «МОНОЛИТ-Р». Данное постановление принято к исполнению и подтверждается обратным уведомлением и ежемесячным перечислением суммы в размере 4 633,00 рублей, которые перечисляются на реквизиты, указанные в заявлении о возбуждении исполнительного производства, предоставленные взыскателем.

В рамках исполнительного производства поступила информация о том, что за Дубровиным А.А. может числиться несколько объектов недвижимого имущества. В связи с чем, 07.02.2012 вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества. По данному постановлению Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии предоставлена выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества, согласно которому, данное имущество не принадлежит должнику на праве собственности.

15.03.2011 вынесено постановление о розыске имущества должника-гражданина.

Ввиду того, что требования должником не исполнено, и в ходе совершения мер по принудительному исполнению требования по исполнительному документу, имущество, на которое может быть обращено взыскание в счет оплаты долга не установлено, в рамках данного исполнительного производства направлены повторно запросы во все регистрирующие и контролирующие органы.

По информации, предоставленной инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Владивостока — Дубровин А.А. является учредителем ООО «Монолит-Р», уставной капитал которого составляет 10 000.00 рублей. 06.02.2013 судебным приставом-исполнителем Кузьменко А.В. вынесено постановление о наложении ареста на имущество должника, а именно: на долю в уставном капитале и вручено предупреждение по ст.177 УК РФ.

В материалах исполнительного производства имеется справка за подписью генерального директора ООО «Монолит-Р» Пальченко М.Н. о том, что Дубровин А.А. действительно работает в ООО «Монолит-Р» с 28.10.1999 года в должности генерального директора, с 04.06.2008 в должности коммерческого директора, что подтверждается заверенной копией трудовой книжки и справкой о доходах физических лиц за 2012 год, согласно которой, ежемесячный доход должника составляет 10 650,00 рублей.

26.02.2013 вынесено постановление о временном ограничении выезда из Российской Федерации.

27.03.2013 составлен акт описи ареста автотранспорта, который находится в фактическом пользовании должника.

Принимая во внимание вышеизложенное, взыскателю было направлено предложение об обращении с исковым заявлением в суд о выделении доли в единственной собственности недвижимости — квартиры, площадь которой превышает установленным социальным нормам для дальнейшей реализации доли в счет погашения задолженности.

Кроме того, 17.05.2013 года составлен акт описи ареста на недвижимое имущество, расположенного по адресу ул. Светланская, д.76, кв.5. В данный момент готовится пакет документов для передачи данного имущества на реализацию.

Вся информация о ходе исполнения исполнительного производства предоставлялась взыскателю как в письменной форме, так в и устной (на личном приеме). Доводы Якимова А.О. о наличии у Дубровина А.А. недвижимости несостоятельны, поскольку еще в 2012 году судебным приставом предприняты меры к наложению запрета регистрационных действии в отношении всего недвижимого имущества должника, таким образом были предприняты меры к запрету на отчуждение недвижимого имущества, в том числе и спорных объектов.

В ходе исполнения исполнительного производства от Якимова А.О. поступило ходатайство о наложении ареста на оружие должника. В связи с чем, вынесено требование о предоставлении имеющегося оружия, зарегистрированного на А.А. Дубровина для ареста. В настоящее время совместно с Управлением ФССП по ПК и Росимуществом по Приморскому краю решается вопрос о порядке реализации данного вида оружия.

По доводам, о том, что в апреле 2012 года судебный пристав-исполнитель Кузьменко А.В. купила квартиру. Согласно выписке ФРС и свидетельства о регистрации права на объект, данная квартира является залоговой, т.е. не принадлежит Кузьменко А.В., а является предметом залога, т.е. ипотеки сроком на 25 лет. Кроме того, Сбербанком и Кузьменко А.В. был заключен договор лишь на ½ доли в квартире. На данном объекте недвижимого имущества имеется обременение Сбербанка России, следовательно, полной обладательницей ½ доли квартиры она может стать лишь при соблюдении условии договора по истечению 25 лет. Следовательно, ни с Дубровиным и ни с компанией «Монолит-Р» никаких личных дел судебный пристав не имеет. При получении информации об имущественных правах из ФРС, Якимов А.О. был уведомлен, что у судебного пристава имеется лишь ½ доли в квартире, которая находится в обременении банка, т.к. это данные, которые заносятся в свидетельство о регистрации.

Наряду с вышеизложенным Якимов А.О., обрисовал «схему коррупции у приставов», что также не подлежит действительности, так как, руководствуясь ст.121 ФЗ «Об исполнительном производстве» постановление о взыскании исполнительского сбора может быть оспорено в суде. Что касается информации о том, что «через три года дело списывается тихо в архив», Федеральным законом «Об исполнительном производстве» статьей 21 установлены сроки предъявления исполнительных документов к исполнению, ст.36 этого же закона, предусматриваются сроки совершения исполнительных действий, которые не являются пресекательными. Статьей 22 вышеуказанного закона, где предусматривается перерыв срока предъявления исполнительного документа к исполнению, по определенным основаниям, одно из которых оснований, установлено в п.п.1 п.1 указанной статьи, где сообщается, что срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается предъявлением исполнительного документа к исполнению.

Статьей 47 ФЗ «Об исполнительном производстве» установлен перечень оснований окончания исполнительного производства, где не предусмотрено окончание исполнительного производства в связи с направлением исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей, за исключением перечня, указанного в п.п.1 п.8 названного закона, где предусмотрено окончание исполнительного производства направлением копии, но никак не оригинала, исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей, установленных исполнительным документом. Так же в ч. 2 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве» установлено, что подлинник исполнительного документа в случаях, предусмотренных пунктами 1.2.8 и 9 части 1 настоящей статьи, остается в оконченном исполнительном производстве. В остальных случаях в оконченном исполнительном производстве остается копия исполнительного документа.

Не смотря на все вышеперечисленное, заявитель твердо утверждает, что «повторно по одному и тому же исполнительному листу дело не возбуждается» не ссылаясь на документы или источник, сообщающий указанный факт.

По данным доводам, сообщаем следующее, ст. 31 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает перечень оснований для отказа в возбуждении исполнительного производства, где указывается основания для вынесения постановления об отказе в возбуждении исполнительного производства по различным причинам, но основания для отказа в возбуждении исполнительного производства из-за повторного предъявления одного и того же документа отсутствует.

Кроме того, гражданин Якимов сообщает о каком-то «дежурном «чужом» номере исполнительного производства». В службе судебных приставов согласно инструкциям по делопроизводству проводилась ежегодная перерегистрация исполнительных производств, находящихся на исполнении. Данная перерегистрация не отражалась на порядке и способе исполнения исполнительных документов. Однако в соответствии с инструкцией по делопроизводству в ФССП от 10.12.2010, а также рекомендательному письму от 27.12.2010 заместителя директора ФССП - заместителя главного судебного пристава РФ ежегодная перерегистрация исполнительных производств была отменена.

Начальник отдела - старший судебный пристав отдела судебных приставов по Ленинскому району Владивостокского городского округа Н.Н. Алексеева.