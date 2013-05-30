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В кампусе ДВФУ на острове Русском будет открыт автобусный маршрут
Пять комфортабельных автобусов закупает Дальневосточный федеральный университет для организации пассажирских перевозок в пределах кампуса на острове Русском. Об этом сообщил ректор ДВФУ Сергей Иванец на встрече с преподавателями Школы гуманитарных наук.
— Регулярное автобусное сообщение сделает перемещение по территории кампуса удобным для студентов, преподавателей и сотрудников. Это нормальная практика для студенческих городков за рубежом, занимающих большую площадь, — сказал Сергей Иванец.
По словам ректора, ДВФУ уже объявил открытый аукцион на приобретение пяти автобусов, каждый вместимостью не менее 76 мест. После их поставки специалисты разработают маршрут следования. Перевозка пассажиров по территории кампуса будет осуществляться бесплатно, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Сергей Иванец также сообщил о совместной работе ДВФУ и администрации г.Владивостока по организации пассажирских перевозок между островом Русским и центром города. По словам ректора, в новом учебном году, который университет начнет в кампусе, пассажиропоток возрастет, а значит, потребуется изменение существующей сегодня маршрутной схемы, увеличение числа курсирующих автобусов. Специалисты прогнозируют эту ситуацию и ведут работу в данном направлении.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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