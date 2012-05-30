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Во Владивостоке увековечат правый руль
К саммиту во Владивостоке появятся новые исторические персонажи, сообщил ИА PrimaMedia исполнительный директор мастерской монументального искусства «33+1» Александр БОЙКО.
Владивостокцы помнят проект «Жители Миллионки», в результате которого в окрестностях улицы Семеновской появились барельефы поэта, художника, фотографа, интервентов и прочих. Среди идей, которые предложили дизайнеры жителям улицы Спортивная – памятник правому рулю, детям перестройки.
В ближайшее время строители приступят к ремонту фасадов девяти кирпичных пятиэтажек на улице Спортивная. Квартал находится напротив рынка в плотном кольце автомобильной дороги, по которой каждый день проезжают тысячи горожан.
- Техника отработана, и эскизы существуют давно, - говорит Александр Бойко. – Мы обратились к жителям улицы, чтобы они рассказали, какие особенные персонажи жили или живут у них. А мы будем думать над воплощением предложенных идей.
«Золотой Рог».
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