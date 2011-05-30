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Владивосток накроет бой воздушных змеев

30 Мая 2011, 17:03 | Владивосток

В честь 20-летия побратимских отношений Владивостока и Ниигаты состоится большой праздник

Как известно, в нынешнем году исполнилось ровно 20 лет со дня установления побратимских отношений между Владивостоком и Ниигатой, при этом именно Ниигата 28 февраля 1991 года стала первым побратимом нашего города. Этому событию в течение года посвящается ряд крупных совместных мероприятий - обменов культурными, спортивными и туристическими делегациями, бизнес-проектов, выставок, концертов, фестивалей, мастер-классов.

Как сообщил начальник управления международных отношений и туризма администрации города Владивостока Владимир Сапрыкин, основная часть празднования состоится с 17 по 23 июля, для чего в столицу Приморья прибудет из Японии представительная делегация, которую возглавит мэр Ниигаты Акира Синода. В составе делегации - специалисты по запуску гигантских воздушных змеев, юношеская футбольная команда "Arbilex Niigata" , мастера популярных в Японии изобразительных жанров манга и аниме, представители гостиничного и туристического бизнеса, а также жители Ниигаты в рамках проекта "Крылья дружбы".

Открытие фестиваля намечено на воскресенье, 17 июля, на одной из открытых площадок бухты Лазурной. Там состоятся демонстрация полетов и даже бои воздушных змеев, мастер-классы по рисованию в стиле манга и аниме, а во Владивостоке в этот день откроется выставка фотографий мастеров из Ниигаты, пройдут мастер-классы по искусству икебаны. Совместные красочные мероприятия в честь 20-летия установления побратимских отношений между Владивостоком и Ниигатой пройдут в течение недели также во ВГУЭС и ВДЦ "Океан", сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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