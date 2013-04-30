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Сергей Иванец: Мы заинтересованы в увеличении числа японских студентов в ДВФУ

30 Апреля 2013, 13:47 | Владивосток

Вопросы развития сотрудничества в образовательной и научной сферах обсудили ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец и президент общества «Япония—Россия» Хатояма Кунио. Участие в переговорах приняли Генеральный консул Японии во Владивостоке Ито Нобуаки и представители японской делегации, прибывшие во Владивосток на II Российско-японский Дальневосточный форум.

Приветствуя гостей в стенах ДВФУ, ректор университета Сергей Иванец еще раз вернулся к вопросу, обсуждение которого началось на площадках форума.

— Мы заинтересованы в увеличении числа японских студентов в нашем университете и готовы поддержать различные формы сотрудничества в этом направлении. Думаю, это будет значимый вклад в общий план двусторонних отношений России и Японии, который в эти дни обсуждают главы государств на встрече в Москве, — отметил Сергей Иванец.

Со своей стороны Хатояма Кунио заверил, что приложит все усилия для расширения контактов в области образования.

— Дальневосточный федеральный университет на острове Русском – уникальный образовательный комплекс, не имеющий аналогов в мире. Как и Владивосток в целом, ДВФУ является важным центром развития отношений между нашими странами. Очень надеюсь, что число японских студентов в университете будет расти, — выразил мнение президент общества «Япония-Россия».

Сотрудничество с японскими партнерами ДВФУ видит не только в расширении студенческих обменов. Как сообщил ректор, перспективным направлением может стать совместная работа в научной сфере, в частности, над проектом по созданию при медицинском центре ДВФУ на острове Русском центра ядерной медицины. Сергей Иванец проинформировал господина Хатояма Кунио о своих переговорах на эту тему в Токио и достигнутых договоренностях о партнерстве с японскими фирмами-производителями и исследовательскими центрами, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Наряду с новыми совместными проектами, ДВФУ давно и плодотворно сотрудничает с ведущими образовательными и промышленными центрами Японии. Подробно об этом на встрече рассказал проректор по международным отношениям Владимир Курилов. В числе партнеров — Университет Тохоку, компании Комацу, Мицуи и другие. Кроме того, в японском городе Хакодате уже почти 20 лет успешно действует филиал ДВФУ.

В завершении встречи стороны подтвердили заинтересованность в расширении двусторонних отношений, заверили друг друга в готовности содействовать плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Президент общества «Япония-Россия» Хатояма Кунио прибыл во Владивосток во главе японской делегации, которая участвует во II Российско-японском Дальневосточном форуме. Его открытие состоялось 29 апреля в кампусе ДВФУ на острове Русском. Заключительное пленарное заседание пройдет 30 апреля в 16:00 в конференц-зале Научной библиотеки университета.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: ДВФУ  японские студенты  Сергей Иванец 



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