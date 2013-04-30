Сегодня вечером, 30 апреля, в 22 часа во Владивостоке состоится открытие Сезона фонтанов. Накануне майских праздников торжественно запустят пять фонтанов на Арбате и главный цветомузыкальный фонтан на набережной приморской столицы. Власти города готовят яркое шоу и приглашают владивостокцев приехать вечером и увидеть его своими глазами. А еще приготовить монеты, чтобы бросить их в фонтан и загадать желание.

Глава Владивостока Игорь Пушкарёв намерен сделать открытие Сезона фонтанов одной из традиций города в преддверии лета, пляжного сезона и сезона прогулок по набережным и скверам, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Самый крупный фонтан Владивостока (его диаметр составляет 12 метров и главная струя достигает высоты в 20 метров) появился на Спортивной гавани в 1985 году, к 125-летнему юбилею Владивостока. Однако со временем сооружение лишилось своего цветомузыкального сопровождения, а в качестве обычного фонтана функционировало нерегулярно.

В прошлом году мэр Владивостока распорядился восстановить главный фонтан.

Были проведены гидроизоляционные работы в чаше фонтана, отремонтированы борта, смонтировано необходимое оборудование и художественная подсветка. 7 июля 2012 года главный фонтан начал работать во Владивостоке.

«Наш главный фонтан долго «молчал», но мы подарили ему вторую жизнь, и теперь он не просто не молчит, а поет и танцует. Это еще одно доказательство возрождения Владивостока, его самых лучших традиций», - подчеркнул мэр.

Благодаря специальному компьютерному оборудованию всплески фонтанирующей воды появляются синхронно с музыкальными мелодиями, переливаясь при этом всевозможными цветовыми оттенками. Репертуар музыкальных мелодий очень широкий - от классики до рока. Высота струй также меняется в зависимости от звуковых акцентов играющей мелодии. Чем громче и напряженнее музыка - тем выше всплески фонтана, и наоборот, чем она спокойнее - тем тише "танец" воды.

Фото с сайта администрации Владивостока.

ZRPRESS.ru, Владивосток.