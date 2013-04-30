www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке состоится открытие Сезона фонтанов

30 Апреля 2013, 13:20 | Владивосток

 

Сегодня вечером, 30 апреля, в 22 часа во Владивостоке состоится открытие Сезона фонтанов. Накануне майских праздников торжественно запустят пять фонтанов на Арбате и главный цветомузыкальный фонтан на набережной приморской столицы. Власти города готовят яркое шоу и приглашают владивостокцев приехать вечером и увидеть его своими глазами. А еще приготовить монеты, чтобы бросить их в фонтан и загадать желание.

Глава Владивостока Игорь Пушкарёв намерен сделать открытие Сезона фонтанов одной из традиций города в преддверии лета, пляжного сезона и сезона прогулок по набережным и скверам, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Самый крупный фонтан Владивостока (его диаметр составляет 12 метров и главная струя достигает высоты в 20 метров) появился на Спортивной гавани в 1985 году, к 125-летнему юбилею Владивостока. Однако со временем сооружение лишилось своего цветомузыкального сопровождения, а в качестве обычного фонтана функционировало нерегулярно.

В прошлом году мэр Владивостока распорядился восстановить главный фонтан.

Были проведены гидроизоляционные работы в чаше фонтана, отремонтированы борта, смонтировано необходимое оборудование и художественная подсветка. 7 июля 2012 года главный фонтан начал работать во Владивостоке.

«Наш главный фонтан долго «молчал», но мы подарили ему вторую жизнь, и теперь он не просто не молчит, а поет и танцует. Это еще одно доказательство возрождения Владивостока, его самых лучших традиций», - подчеркнул мэр.

Благодаря специальному компьютерному оборудованию всплески фонтанирующей воды появляются синхронно с музыкальными мелодиями, переливаясь при этом всевозможными цветовыми оттенками. Репертуар музыкальных мелодий очень широкий - от классики до рока. Высота струй также меняется в зависимости от звуковых акцентов играющей мелодии. Чем громче и напряженнее музыка - тем выше всплески фонтана, и наоборот, чем она спокойнее - тем тише "танец" воды.

Фото с сайта администрации Владивостока.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: фонтан  Игорь Пушкарев  набережная Владивостока 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru