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Во Владивостоке на неделе возможны осадки
В первые дни мая погоду во всем Дальневосточном регионе вновь будет определять весьма сильный тихоокеанский антициклон. Правда, это не должно пугать как штормовое предупреждение – ведь он не позволит многочисленным континентальным циклонам развиваться и выходить на морские просторы. В свою очередь на всем Дальнем Востоке (исключение – северные районы региона) будет расти температурный фон, осадки ожидаются минимальными и непродолжительными.
В ближайший четверг во ВЛАДИВОСТОКЕ возможны незначительные осадки. Всю ближайшую неделю в городе будет преобладать малооблачная погода. Дневной температурный фон вырастет до 12-18 градусов тепла. В ночные часы воздух в столице Приморья будет прохладнее, но тоже достаточно теплым - до плюс 5-8. Ну а на деревьях города нашенского наконец-то появится листва - как-никак до лета рукой подать...
Заметно улучшилась в последнее время погода в ХАБАРОВСКЕ. В дневные часы у наших ближайших соседей температура уже доходит до 12-18 градусов тепла. И это несмотря на то, что в среду, четверг и следующий понедельник в столице соседнего края возможен дождь. После захода солнца воздух становится немногим прохладнее – до плюс 5-8.
Также в среду может пойти дождь и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Впрочем, больше осадков в ближайшую неделю в столице Амурской области не прогнозируется. Дневной температурный фон удерживается в пределах 9-16 градусов тепла. Да и и по ночам в главном городе Приамурья совсем не холодно - до 4-7 выше нуля.
Не самые лучшие времена переживают сейчас жители и гости ЮЖНО-САХАЛИНСКА – очень уж удручает прогноз синоптиков. В период со вторника по воскресенье в столице островной области ежедневно ожидаются осадки. Единственное утешение – рост дневной температуры. Теперь она доходит до 8-13 градусов тепла. А ночные температурные показатели почти не изменились – плюс 2-5.
Вплоть до следующего вторника никаких осадков не ожидается в МАГАДАНЕ. В светлое время суток в столице Магаданской области температура колеблется в пределах минус 1 – плюс 3. Разумеется, с приходом сумерек воздух остывает еще больше – до 2-6 градусов мороза. Что поделаешь – север есть север...
На этом фоне куда как благополучнее выглядит ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. Хотя в ближайшие семь дней дневная температура в столице Камчатского края немного понизится – до 4-8 градусов тепла. В ночные часы столбик на шкале термометра опускается до отметок плюс 1-3. В субботу, воскресенье и понедельник в городе возможен дождь.
«Золотой Рог».
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