Звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» присвоено еще 13 сотрудникам ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля, ZRPRESS. Во Владивостоке торжественное вручение наград состоялось на заседании Ученого совета ДВФУ.

На апрельском заседании Ученого совета ДВФУ проректор по стратегическому развитию Андрей Аксенов вручил награды сотрудникам университета, отмеченным Министерством образования и науки Российской Федерации, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Приказами Министерства образования и науки РФ № 351/к-н от 11.03.2012 года и № 424/к-н от 20.03.2012 года за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»:

Александру Сергееву – доценту Школы региональных и международных исследований;

Алексею Старичкову – заместителю проректора по международным отношениям, доценту;

Надежде Христофоровой – заведующей кафедрой Школы естественных наук;

Людмиле Волковой – помощнику директора Департамента довузовского образования и организации набора студентов;

Марине Волошиной – начальнику управления Школы гуманитарных наук;

Сергею Должникову – доценту Школы естественных наук;

Виктору Корнилову – доценту Школы педагогики;

Зое Моргун – доценту Школы региональных и международных исследований;

Татьяне Танашкиной – доценту Школы биомедицины;

Елене Тупикиной – доценту Школы экономики и менеджмента;

Татьяне Хижинской – доценту Школы искусства, культуры и спорта;

Владимиру Цуприку – заместителю директора Инженерной школы;

Галине Шевченко – заведующему кафедрой Юридической школы.

Кроме того, ученое звание профессора по кафедре общей физики Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета присвоено Татьяне Гнитецкой.