Во Владивостоке в заливе Петра Великого открывается навигация

ВЛАДИВОСТОК, 30 апреля, ZRPRESS. С 1 мая 2012 года приказом Главного государственного инспектора Приморского края по маломерным судам открывается навигация для маломерных судов в заливе Петра Великого, морского побережья Приморского края.

Выход в море разрешен маломерным и прогулочным судам, состоящим на учете в ГИМС МЧС России и прошедшим ежегодное техническое освидетельствование. Судоводители маломерного транспорта обязательно должны иметь удостоверение на право управления маломерным судном.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю обращает особое внимание всех судоводителей, что перед выходом в море необходимо всегда проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми спасательными средствами.

«Золотой Рог».