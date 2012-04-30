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В научной конференции Школы гуманитарных наук ДВФУ приняли участие иностранные студенты

30 Апреля 2012, 12:33 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля, ZRPRESS. Студенческая научная конференция «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук», организованная Школой гуманитарных наук, прошла в ДВФУ 27 апреля.

В течение нескольких часов шла интенсивная работа по секциям «Психология», «Философия», «Отечественная история», «Всеобщая история», «Археология и антропология», «Документоведение и архивоведение», «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Издательское дело», «Теология и религиоведение», «Религиоведение», «Социальные науки», сообщает пресс-служба ДВФУ.

Преподаватели отметили возросший уровень студенческих докладов, многие из которых были посвящены новым и малоизученным областям гуманитарного знания. Отдали студенты дань и традициям, изучив гуманитарное наследие ХХ века.

Руководитель образовательной программы «Издательское дело и редактирование» ШГН ДВФУ Татьяна Прудкогляд довольна результатом работы своих студентов:

– Безусловно, радует тот факт, что с каждым годом уровень научных работ студентов повышается. Мы видим их заинтересованность, студенты живо откликаются на предложения поучаствовать в научной конференции. Больше всего мне запомнился доклад третьекурсницы Инны Ватрашкиной «Дальиздат: вчера, сегодня, завтра». Студентка проделала большую работу, много времени провела в архивах, нашла интересную информацию об этом издательстве. Многих исторических фактов не знала даже я! Наши студенты уже на первом-втором курсе начинают работать, поэтому в своих выступлениях они говорят о том, о чем знают непонаслышке. Здорово, что теоретические знания и практический опыт помогают ребятам достойно выступать, – заключила Татьяна Владимировна.

Доцент кафедры массовых коммуникаций ШГН ДВФУ Вадим Агапов тоже поделился мнением:

– Я стараюсь не пропускать ни одной студенческой конференции. В этом году она проходила в новом формате: мероприятие получило статус объединенной конференции Школы гуманитарных наук. Поэтому и участников, и интересных докладов было гораздо больше, чем в прошлые годы. К сожалению, у меня не было возможности посетить все секции, я бы с удовольствием послушал не только журналистов, но и историков. Мне запомнились работы студенты кафедры массовых коммуникаций Валерии Кузоры: она рассказывала об эволюции такого журналистского жанра, как репортаж. Почему-то именно этот доклад вызвал много вопросов и жаркую дискуссию. Понравилась работа и китайской студентки Ван Вэйся. Девушка всего год живет в России, но довольно уверенно на русском языке рассказала участникам и членам жюри о современных СМИ Китая, – восхитился специалист.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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