Опрос «ЗР»: Что демонстрируем на демонстрациях?

Нынешний Первомай во Владивостоке будет отмечен демонстрацией. Предполагается, что в ней примут участие 30 тысяч человек.

В остальных городах и районных центрах должны пройти митинги, общий смысл которых выражают предлагаемые федерацией независимых профсоюзов лозунги: «Нет – инфляции, да – индексации», «Доходам россиян – реальный рост»!

Современная история проведения демонстраций связана с именем приморского губернатора, который после 90-х годов, «забывших» о советской традиции, сделал попытку ее возродить. С 2002 года демонстрации проводились в краевом центре относительно регулярно с непонятными перерывами в 2005 и 2010 годах и почти с перерывом в 2007-м, когда не было демонстрации, а был митинг. Единственную логику в годах с демонстрациями и без оных можно обозначить только тем, кто ее организовывает: если администрация края или профсоюзы – демонстрация с колоннами предприятий, вузов, культурных работников есть, если коммунисты, как было в прошлом году, то только шествие колонны из членов КПРФ и сочувствующих по обочине Светланской.

Нынче отказ на участие в демонстрации как политическая партия получило региональное отделение КПРФ. Как пояснили в пресс-службе краевого отделения партии, официальное объяснение – демонстрация для всех-всех-всех, а не для партий. Но, как утверждает пресс-служба КПРФ, «Единая Россия» разрешение на участие в демонстрации получила. Поэтому коммунисты организовывают свой митинг на привокзальной площади Владивостока, на который пройдут колонной по правой стороне улицы Светланской, предварительно собравшись в сквере у остановки транспорта «Дальзавод».

Что вы демонстрируете на демонстрациях? С этим вопросом «ЗР» обратился к приморцам.

Марина БАРИНОВА, руководитель межрегиональной тьютерской организации:

- В новейшей истории России я прихожу на центральные улицы того города, где случается застать 1 мая. Прихожу и стою на обочине демонстраций, наблюдаю. И понимаю следующее. Ранее демонстрировалась солидарность, и в этом смысле – прочность и плотность трудовых коллективов: глядя на демонстрации тех (советских) времён, можно было составить образ трудовой карты города – где какие предприятия работают, что производят на этих предприятиях. Так ведь и праздник назывался – День международной солидарности трудящихся. Сейчас (вот уже почти 20 лет) 1 мая – Праздник весны и труда. Только с демонстрацией труда у нас трудности. И демонстрируют все разное, дабы и мотивы к тому, чтобы быть 1 мая на демонстрации у всех абсолютно разные. Одно лишь остаётся неизменным: 1 мая Весна демонстрирует нам свои весенние прелести, а мы ей – своё весеннее настроение.

Андрей КАЛИНОВ, предприниматель из Рощино:

- Сейчас я не участвую в демонстрациях, да, честно говоря, и не предлагают. А если бы предложили, не пошел бы. Не понимаю, в чем смысл прохождения колонны мимо некой точки. Поздравить друзей можно и так, не маршируя. Сам Праздник весны и труда своим существованием мне греет душу: хорошая идея, просто встретить весну с друзьями, в лесу с шашлыком, на даче, особенно после убранного в субботник поселка, – приятно. У меня был период работы во Владивостоке, когда работодатель умолял сходить на демонстрацию, ему приказали вывести людей. Не столько из уважения к начальству, сколько из боязни плохого его отношения приходилось ходить…

Таисия ГУРВИК, в прошлом работница «Дальприбора»:

- Я пенсионерка и всю жизнь на демонстрации ходила. Мне не составляет труда сходить и сейчас, благо, здоровье позволяет. Но уже нет того хорошего настроения, нет подружек по цеху рядом, нет гордости за то, что ты рабочий человек. Но сейчас, честно говоря, непонятно, а зачем устраивать демонстрации? Раньше мы доказывали сами себе, что лучше Советской власти нет и что у нас – советских – собственная гордость. Сейчас-то демонстрациями мы что сказать хотим? Вот когда люди что-то требуют, за что-то борются, то есть смысл в митингах и демонстрациях…

Руслан КОНДРАТОВ, депутат Государственной Думы РФ от Приморья:

- Очень хорошо, что у нас возродилась традиция праздновать Первомай. Участие в первомайских демонстрациях, как и в прежние времена, объединяет людей, придает всем нам хорошее настроение. Отличие в том, что сегодня в этом празднике главное не политика, а чувство единства. И что может быть лучше, как встретить праздник весны вместе с добрыми друзьями, коллегами, земляками. Я – за Первомай! С праздником, друзья!

Виктор ВАСЮТИН, создатель владивостокской балетной школы:

- Я хорошо отношусь к демонстрациям. Мне нравятся они своим настроением, всегда веселым, на подъеме. Но сам на них уже давно не хожу и думаю, что люди не знают, зачем они в них участвуют. Живу сейчас далеко, вблизи Спасска-Дальнего, вижу, как разорены села, доведены до ручки просто. Фотографии этого кошмара предал через депутата Госдумы Светлану ГОРЯЧЕВУ в Москву… Сам встречаю Первомай в общении с природой, она - лучший друг человека.

Геннадий ЛАЗАРЕВ, ректор ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор, депутат ЗС ПК:

- В нашей колонне пойдут руководители вуза, преподаватели, студенты – мы вместе, и этот творческий, научный, образовательный симбиоз дает отличные плоды – успешных, уверенных в себе и в своих компетенциях выпускников, готовых работать на развитие экономики города, края, региона. Наш лозунг - «ВГУЭС – будущее уже здесь!» Он отражает главное устремление вуза – опережать время: сегодня готовить кадры, которые будут востребованы завтра. XXI век называют веком сервиса, ориентацию на подготовку этих специалистов ВГУЭС взял еще десять лет назад. В экономической стратегии Россия делает акцент на развитие малого и среднего бизнеса, и мы поставили своей главной задачей подготовку предпринимательских кадров.