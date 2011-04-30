Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Опрос «ЗР»: Что демонстрируем на демонстрациях?
Нынешний Первомай во Владивостоке будет отмечен демонстрацией. Предполагается, что в ней примут участие 30 тысяч человек.
В остальных городах и районных центрах должны пройти митинги, общий смысл которых выражают предлагаемые федерацией независимых профсоюзов лозунги: «Нет – инфляции, да – индексации», «Доходам россиян – реальный рост»!
Современная история проведения демонстраций связана с именем приморского губернатора, который после 90-х годов, «забывших» о советской традиции, сделал попытку ее возродить. С 2002 года демонстрации проводились в краевом центре относительно регулярно с непонятными перерывами в 2005 и 2010 годах и почти с перерывом в 2007-м, когда не было демонстрации, а был митинг. Единственную логику в годах с демонстрациями и без оных можно обозначить только тем, кто ее организовывает: если администрация края или профсоюзы – демонстрация с колоннами предприятий, вузов, культурных работников есть, если коммунисты, как было в прошлом году, то только шествие колонны из членов КПРФ и сочувствующих по обочине Светланской.
Нынче отказ на участие в демонстрации как политическая партия получило региональное отделение КПРФ. Как пояснили в пресс-службе краевого отделения партии, официальное объяснение – демонстрация для всех-всех-всех, а не для партий. Но, как утверждает пресс-служба КПРФ, «Единая Россия» разрешение на участие в демонстрации получила. Поэтому коммунисты организовывают свой митинг на привокзальной площади Владивостока, на который пройдут колонной по правой стороне улицы Светланской, предварительно собравшись в сквере у остановки транспорта «Дальзавод».
Что вы демонстрируете на демонстрациях? С этим вопросом «ЗР» обратился к приморцам.
Марина БАРИНОВА, руководитель межрегиональной тьютерской организации:
- В новейшей истории России я прихожу на центральные улицы того города, где случается застать 1 мая. Прихожу и стою на обочине демонстраций, наблюдаю. И понимаю следующее. Ранее демонстрировалась солидарность, и в этом смысле – прочность и плотность трудовых коллективов: глядя на демонстрации тех (советских) времён, можно было составить образ трудовой карты города – где какие предприятия работают, что производят на этих предприятиях. Так ведь и праздник назывался – День международной солидарности трудящихся. Сейчас (вот уже почти 20 лет) 1 мая – Праздник весны и труда. Только с демонстрацией труда у нас трудности. И демонстрируют все разное, дабы и мотивы к тому, чтобы быть 1 мая на демонстрации у всех абсолютно разные. Одно лишь остаётся неизменным: 1 мая Весна демонстрирует нам свои весенние прелести, а мы ей – своё весеннее настроение.
Андрей КАЛИНОВ, предприниматель из Рощино:
- Сейчас я не участвую в демонстрациях, да, честно говоря, и не предлагают. А если бы предложили, не пошел бы. Не понимаю, в чем смысл прохождения колонны мимо некой точки. Поздравить друзей можно и так, не маршируя. Сам Праздник весны и труда своим существованием мне греет душу: хорошая идея, просто встретить весну с друзьями, в лесу с шашлыком, на даче, особенно после убранного в субботник поселка, – приятно. У меня был период работы во Владивостоке, когда работодатель умолял сходить на демонстрацию, ему приказали вывести людей. Не столько из уважения к начальству, сколько из боязни плохого его отношения приходилось ходить…
Таисия ГУРВИК, в прошлом работница «Дальприбора»:
- Я пенсионерка и всю жизнь на демонстрации ходила. Мне не составляет труда сходить и сейчас, благо, здоровье позволяет. Но уже нет того хорошего настроения, нет подружек по цеху рядом, нет гордости за то, что ты рабочий человек. Но сейчас, честно говоря, непонятно, а зачем устраивать демонстрации? Раньше мы доказывали сами себе, что лучше Советской власти нет и что у нас – советских – собственная гордость. Сейчас-то демонстрациями мы что сказать хотим? Вот когда люди что-то требуют, за что-то борются, то есть смысл в митингах и демонстрациях…
Руслан КОНДРАТОВ, депутат Государственной Думы РФ от Приморья:
- Очень хорошо, что у нас возродилась традиция праздновать Первомай. Участие в первомайских демонстрациях, как и в прежние времена, объединяет людей, придает всем нам хорошее настроение. Отличие в том, что сегодня в этом празднике главное не политика, а чувство единства. И что может быть лучше, как встретить праздник весны вместе с добрыми друзьями, коллегами, земляками. Я – за Первомай! С праздником, друзья!
Виктор ВАСЮТИН, создатель владивостокской балетной школы:
- Я хорошо отношусь к демонстрациям. Мне нравятся они своим настроением, всегда веселым, на подъеме. Но сам на них уже давно не хожу и думаю, что люди не знают, зачем они в них участвуют. Живу сейчас далеко, вблизи Спасска-Дальнего, вижу, как разорены села, доведены до ручки просто. Фотографии этого кошмара предал через депутата Госдумы Светлану ГОРЯЧЕВУ в Москву… Сам встречаю Первомай в общении с природой, она - лучший друг человека.
Геннадий ЛАЗАРЕВ, ректор ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор, депутат ЗС ПК:
- В нашей колонне пойдут руководители вуза, преподаватели, студенты – мы вместе, и этот творческий, научный, образовательный симбиоз дает отличные плоды – успешных, уверенных в себе и в своих компетенциях выпускников, готовых работать на развитие экономики города, края, региона. Наш лозунг - «ВГУЭС – будущее уже здесь!» Он отражает главное устремление вуза – опережать время: сегодня готовить кадры, которые будут востребованы завтра. XXI век называют веком сервиса, ориентацию на подготовку этих специалистов ВГУЭС взял еще десять лет назад. В экономической стратегии Россия делает акцент на развитие малого и среднего бизнеса, и мы поставили своей главной задачей подготовку предпринимательских кадров.
Новости тематики
- Google и "Союзмультфильм" представляют: онлайн-чтения "От мала до велика"
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца
- "Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
Новости раздела
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Экс-мэр Владивостока верит, что этот важный объект будет построен в городе
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Google и "Союзмультфильм" представляют: онлайн-чтения "От мала до велика"
- Экс-мэр Владивостока раскрыл тайну, кто является его сокамерниками
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца
- "Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- На острове Русском потеплело
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор