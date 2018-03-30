Эксперты назвали Веркеенко "демократическим лидером"

В первые 100 дней мэру пока приходится работать как «пожарному»

30 марта исполнилось 100 дней с момента, когда Дума города Владивостока наделила предпринимателя Виталия ВЕРКЕЕНКО полномочиями главы города Владивостока. В этот период уместилось многое: и снегопады и первые попытки наладить широкий фронт общения с прессой и общественностью, и работа по ознакомлению с городским хозяйством. К большому удовольствию горожан, пользующихся социальными сетями, новый мэр более чем активно ведет свой аккаунт в фейсбуке, комментируя практически все важные городские события.

Традиционно в политике считается необходимым первые итоги деятельности любого вновь назначенного публичного лица через 100 дней. В этой связи специалисты консалтингового центра «Expert Group» провели небольшое исследование, касающееся основных аспектов работы муниципалитета под руководством нового градоначальника в этот период. К слову, в январе этого года специалистами было опубликовано исследование, касающееся работе временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО в первые 100 дней его правления. В ходе же президентской избирательной кампании «Expert Group» провел (совместно с «Тихоокеанским дискуссионным клубом») во Владивостоке несколько экспертных мероприятий (круглых столов, дебатов и т.д.). На одном из таких мероприятий, под названием «Ночь выборов», прошедшем сразу после окончания голосования 18 марта, Андрей Тарасенко впервые публично заявил о намерении баллотироваться в губернаторы края на сентябрьских выборах. Таким образом, политическая экспертиза в регионе заметно развивается.

Что касается нового мэра, Эксперты обратили внимание на его особый стиль ведения дел, неформальность, открытость Виталия Веркеенко. Сто дней это примерно те несколько месяцев, которые он в одном из первых своих публичных выступлений в новом качестве как период времени, необходимый для детального ознакомления с положением дел в городе. В ближайшее время, по мнению политолога Павла НАЛИВАЙКО, одного из авторов доклада, общественность и экспертное сообщество ждут от главы города оглашения основных направлений его дальнейшего развития. «Сегодня политическая конъюнктура очень благоприятная для эффективной работы мэра в связке с региональными и федеральными властями, отвечающими за механизмы ускоренного развития Дальнего Востока», - считает Наливайко. По мнению эксперта, позитивно скажутся на взаимоотношениях мэра с региональными и федеральными властями и позитивные итоги президентской избирательной кампании. Выборы на территории Владивостока прошли без нарушений, с такой же явкой как и 6 лет назад, но, что характерно, с выросшей на одну треть поддержкой победившего на них кандидата. Электоральный «рывок» Владивостока замечен федеральными экспертами. И он же помог улучшить результат и в целом по Приморскому краю. Это позитивный политический момент для нового мэра.

В аналитическом докладе отмечается, что, в силу обстоятельств, в ряде случаев новому главе города (которого смело можно отнести к типу «демократических лидеров») приходилось работать в «пожарном» режиме, ситуативно решая те или иные внезапно возникающие проблемы. Но в этом плане позитивным фактором является то, что Виталию Веркеенко досталась достаточно слаженная команда городской администрации, отточившая взаимодействие за последние 8 лет. С учетом очевидного умения главы города делегировать полномочия и ответственность, зимне-выборный период прошел в городе спокойно, отмечают эксперты.

Как отмечает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК («Тихоокеанский дискуссионный клуб») важен сам факт того, что новые власти города и края предельно открыты и готовы получать обратную связь, что позволяет экспертному сообществу проводить работу по оценке текущей работы органов власти и местного самоуправления, а также вырабатывать свои рекомендации. По мнению политолога, это есть часть необходимого взаимодействия власти и общества, и очень позитивно, что в Приморском крае это работает.

По мнению председателя наблюдательного совета консалтингового центра «Expert Group» Александра ШЕМЕЛЕВА, у каждого мэра Владивостока был свой неповторимый стиль работы. «Виталий Веркеенко чрезвычайно открыт для общественности, медиа и экспертов. нам еще предстоит к этом привыкнуть. Но это очень позитивно. Вкупе с серьезным опытом управления это внушает оптимизм. Первые месяцы работы показывают, что с новым мэром у Владивостока есть шанс. Но надо помнить, что житель Владивостока очень требователен к власти, так сложилось исторически, и работа с общественным мнением должна вестись профессионально и непрерывно», - сказал Шемелев.