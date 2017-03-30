Владивосток поставили в пример другим городам России

Строительство рыбного рынка, малоэтажных домов по японской технологии, модернизация транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации – темы, которые обсудили губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис сегодня, 30 марта, в ходе рабочей встречи, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В начале встречи Андрей Чибис отметил, что у Владивостока и Приморья хорошие перспективы для создания комфортной среды.

«Наша общая задача – сделать Владивосток примером не только для приморских, но и дальневосточных городов», – подчеркнул замминистра.

По словам Андрея Чибиса, сейчас необходимо составить грамотный мастер-план развития города, который был бы понятен и реализуем, с учетом мнения людей специалисты должны воплотить в реальность все задуманное.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, что по его поручению проработкой этого вопроса займется краевой департамент проектного управления.

«Работа в проектном формате в Приморье уже налажена. Реализация такого масштабного проекта будет хорошей практикой для наших проектников», – заявил глава региона.

Говоря об основных направлениях развития Владивостокской агломерации, губернатор особо выделил создание удобной транспортной логистики, благоустройство территории, реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

В качестве примера улучшения транспортной логистики Владимир Миклушевский привел объездную трассу во Владивостоке, построенную к Саммиту АТЭС, и ставшей, фактически, транзитной из-за отсутствия съездов.

«В свое время администрация города пыталась осуществить идею ВКАДа, но вместо этого сейчас нужно просто модернизировать существующую трассу, сделав на ней съезды в наиболее востребованных местах. Организация на ней разворотов и съездов сделает ее удобной для жителей и более востребованной. Более того, строительство примыканий к трассе позволит серьезным образом разгрузить движение во Владивостоке. Эта работа активно ведется», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Участники встречи также отметили положительный опыт Японии в развитии дорожной инфраструктуры, который уже был опробован в ряде российских регионов.

«Также у японских коллег есть интерес к сотрудничеству в области благоустройства, мусоропереработки. Мы должны привлечь японские компании, которые бы создали ряд пилотных проектов. От позитивных примеров можно будет отталкиваться в дальнейшей работе», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также Губернатор Приморья коснулся вопроса привлечения японских партнеров к строительству малоэтажного жилья во Владивостоке.

«Мы готовы предложить для реализации этого проекта территорию в районе Патрокла», – заявил глава региона.

Участники встречи признали, что в мастер-плане должны быть учтены и объекты, которые подчеркнут особую специфику региона. Одним из них может стать рыбный рынок во Владивостоке.

«Долгое время городские власти пытались построить такой рынок, долго выбиралось под него место, согласовывалось – результата не было. Сейчас мы вплотную занялись этим вопросом, есть концепция по его строительству, идет работа над корректировками в генеральный план города», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

В ходе встречи подчеркнуто, что главная цель модернизации комфортной среды – сделать населенные пункты удобными для проживания.

«Все, что мы делаем и будем делать, должно быть максимально удобным, современным, практичным. И Владивосток должен стать примером для других городов и районов в этой работе», – заявил Губернатор.

Напомним, по поручению Президента России в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок городские дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Тем временем сегодня в Приморье ведется большая работа по корректировке генерального плана правил землепользования и застройки Владивостокской агломерации.

Сделать Владивосток комфортным для жизни городом предложил Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в Приморье. В декабре прошлого года российский Фонд единого института развития в жилищной сфере и японская архитектурно-инжиниринговая компания «Никкен Секкей ЛТД» подписали договор о реализации проекта развития Владивостокского городского округа. Мастер-план определит приоритеты при формировании городской среды и вектор ее развития. Его учтут при утверждении генерального плана развития Владивостокской агломерации.

Фото Юрия ШУБИНА.