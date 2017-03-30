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Во Владивостоке благотворительность украсили культурой (фото)

30 Марта 2017, 15:13 | Владивосток

В заведении «Кот и Клевер» Владивостока состоялся уже четвертый творческий вечер, где у микрофона выступили приморские таланты. Вместе с концертом проводился благотворительный сбор помощи для детей, оставшимся без мамы и папы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Проект «Живое слово», уже в который раз радует гостей и жителей Владивостока творчеством местных авторов и певцов. Все гости вечера смогли не только получить положительные эмоции перед началом рабочей недели, но и сделать доброе дело.

Благотворительный фонд «Тепло наших рук» собирает посильную помощь на реализацию одной из программ. В прошлые творческие вечера были собраны средства на программы «Репетитор в детский дом» и «День рождения каждому ребенку из детского дома». В этот вечер помощь собиралась также на оплату тортов на дни рождения детям из детского дома 4 (Центр содействия семейному устройству №1), которые родились с мая по декабрь. В рамках программы каждый именинник из детских домов №№2,4 получает в день рождения подарок и 1,5 кг торт.

Фонд «Тепло наших рук» официально существует с июня 2015 года, а до этого в виде группы добровольцев «Тепло наших рук» с апреля 2014 г. Руководитель фонда – Ирина Наркевич. День за днем участники фонда организуют посильную помощь детям-сиротам, вселяя добро и надежду в детские сердца.


 

«Я доверяю личным качествам руководителя фонда, в наше время это очень значимый фактор. Ведь сейчас легко можно столкнуться с большим количеством непрозрачных фондов. Когда работаешь с Ириной Наркевич, ты уверен, что все средства уйдут по назначению. Очень вдохновляет тот творческий подход, который фонд привносит в саму идею взаимодействия с детьми из детских домов. Проекты фонда уникальны, и конечно хочется внести свою лепту. А сегодня я в очередной раз получила удовольствие от участия в творческом вечере «Живое слово» - поделилась с деловой газетой «Золотой Рог» Ася Королева, доброволец фонда.

Проект «Живое слово» объединяет всех неравнодушных к творчеству людей. На сцене выступили такие местные поэты и певцы, как Юлия Варламова и ее дочь Елена, Станислав Шолохов, Геннадий Литвиненко, Михаил Павин, Илья Иванов, Сергей Нелюбин, Александр Потопяк, Иван Шепета и другие. Каждый выступающий не только порадовал публику своим творчеством, но и смог получить удовольствие от выступлений на сцене атмосферного заведения «Кот и Клевер».

«Я рад присутствовать на этом мероприятии во второй раз. Здесь очень располагающая и теплая атмосфера. Мы поем душевные романтичные песни, радуем зрителя. Происходит обмен энергией между артистом и залом. Я пою популярные песни, у меня, можно сказать смешанный репертуар, и песни я подбираю под публику» - рассказал газете «Золотой Рог» известный владивостокский певец Илья Иванов.

Благотворительный фонд «Тепло наших рук» продолжает сбор посильной помощи для детей, оставшихся без мамы и папы. После творческого вечера на покупку тортов для именинников (с мая по декабрь) из детского дома №4 было собрано 6500р. из необходимых 16 200р. Сбор средств продолжается. Всю дополнительную информацию можно получить на сайте фонда «Тепло наших рук» www. teplonashihryk.ru или по телефону +7 984 156 46 71.

Творческие вечера проекта «Живое слово» - это отличное времяпровождение. Здесь каждый на бескорыстной основе может выступить на сцене или послушать любимые стихотворения и песни. Гости вечера не только получают  душевное удовольствие после рабочей недели, но и помогают детям, в жизни которых нет мамы и папы.

Полина ЛАПИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кафе  благотворительность  бард  фонд 



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